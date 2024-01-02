41 yaşındaki Mehmet Ali Özdemir'den 8 gündür haber yok

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Hasan Özdemir kardeşi 41 yaşındaki üç çocuk babası olan Mehmet Ali Özdemir'i aramak için stüdyoya geldi. 26 Aralık gecesi Hatay Antakya'da aracıyla birlikte ortadan kayboluyor. Aracının bulunduğunda kapısı açık ve üzerinde anahtar olmadığı bilgisi veriliyor. Ailenin olay yeri incelemeden duyduğu aracın içinde kan izlerine rastlandığıydı. Aracının bulunduğu yerde arama çalışmaları başlatıldı.