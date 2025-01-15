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15 Ocak 2025, Çarşamba 10:00

1.5 yaşındayken Adana'nın İstiklal mahallesine bırakıldı!

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Sol kolundaki notta "Evimi terk ettim, kızımı çocuk yuvasına teslim edin" yazıyordu.

1 Şubat 1998'de henüz 1.5 yaşındayken Adana'nın İstiklal Mahallesi'ne bırakılan 28 yaşındaki Çilem Karakoç, biyolojik ailesini aramak için Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Ailesini merak ettiğini söyleyen Çilem Karakoç, 1.5 yaşındayken Adana Seyhan'a bağlı İstiklal Mahallesi'nde bulunduğunu, sol kolundaki notta "Evimi terk ettim kızımı çocuk yuvasına teslim edin" yazdığını anlattı.

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