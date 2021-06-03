Abla Meliha Karakuş'tan çok çarpıcı iddialar

Salı günü sabah çıkıp kardeşi ile Mehmet Bey'in evine gittiğini dile getiren Meliha Hanım, yolda karşılaştıklarını, markete gidiyoruz dediğini, Mehmet Bey'in Yusuf'u öldüreceğim dediğini aktardı. Meliha Hanım, Mehmet Bey'in Yusuf Bey'i öldüreceğim dediğini, Necla Hanım'ın da ben de duydum, Yusuf'a kıyamam dediğinden bahsetti. Meliha Hanım, annesinin de "Ben Hava'yı öldürttüm, kurtuldum" dediğini iddia edip Mehmet Bey ile Yusuf Bey'in adam öldürse de beraber, kazansa da beraber kazandıklarını, her şeyi beraber yaptıklarını ileri sürdü. Bunun mal davası olduğundan bahseden Meliha Hanım, kardeşinin Firdevs Hanım'ı da götürdüğünü, keser döner sap döner diyerek kardeşinin önceden öldürmüş olduğu kişilerin ahının çıkmasını ima etti. Meliha Hanım ağlayarak, kazma kürek görüldüğünü, kardeşine ne olursa olabileceğini ama Firdevs Hanım'ı istediğini söyledi.