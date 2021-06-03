ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT EKSTRA
3 Haziran 2021, Perşembe 00:00

Abla Meliha Karakuş'tan çok çarpıcı iddialar

Salı günü sabah çıkıp kardeşi ile Mehmet Bey'in evine gittiğini dile getiren Meliha Hanım, yolda karşılaştıklarını, markete gidiyoruz dediğini, Mehmet Bey'in Yusuf'u öldüreceğim dediğini aktardı. Meliha Hanım, Mehmet Bey'in Yusuf Bey'i öldüreceğim dediğini, Necla Hanım'ın da ben de duydum, Yusuf'a kıyamam dediğinden bahsetti. Meliha Hanım, annesinin de "Ben Hava'yı öldürttüm, kurtuldum" dediğini iddia edip Mehmet Bey ile Yusuf Bey'in adam öldürse de beraber, kazansa da beraber kazandıklarını, her şeyi beraber yaptıklarını ileri sürdü. Bunun mal davası olduğundan bahseden Meliha Hanım, kardeşinin Firdevs Hanım'ı da götürdüğünü, keser döner sap döner diyerek kardeşinin önceden öldürmüş olduğu kişilerin ahının çıkmasını ima etti. Meliha Hanım ağlayarak, kazma kürek görüldüğünü, kardeşine ne olursa olabileceğini ama Firdevs Hanım'ı istediğini söyledi.

DEVAMI
ABONE OL

BÖLÜMLER
TÜMÜ
Müge Anlı ile Tatlı Sert
2 Haziran 2021, Çarşamba
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı İle Tatlı Sert
1 Haziran 2021, Salı
Müge Anlı İle Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
31 Mayıs 2021, Pazartesi
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
28 Mayıs 2021, Cuma
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
27 Mayıs 2021, Perşembe
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
26 Mayıs 2021, Çarşamba
Müge Anlı ile Tatlı Sert
BİZE ULAŞIN