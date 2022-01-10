Çifte cinayetin sebebi köyde yayılan dedikodular mı?

Ali Bey, kendi motorunun arkasına Hatice Hanım'ı aldığını söyleyince Müge Anlı, niye ikisinin de birbirinin eşini aldığını sordu. Ali Bey, Cahit Bey'in motorunun koltuğunun eski olduğunu, kendisininki yırtılmasın diye onun eşini aldığını belirtti. Müge Anlı, kendisi olsa iki motor aynı yere giderken neden kendi kocasının arkasına başka kadının bindiğini sordu. Ali Bey kendileri motorla bu şekilde köye girince köydekilerin dedikodu çıkardığını, bir daha da kimsenin eşini motora almadığını söyledi.