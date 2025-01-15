Kayınbiraderi ile birlikte gittiği söylenen yenge canlı yayında...

İki çocuk babası olan ve eşi üçüncü çocuklarına hamile olan 27 yaşındaki Oğuz Çelik, 10 Kasım günü hasta abisinin karısıyla sırra kadem bastı. Oğuz Çelik'in annesi Nurzade Çelik, 67 gündür haber alamadığı oğlu ve gelinini aramak için stüdyoya geldi. Kayınbiraderiyle kaçtığı söylenen Revşan Hanım yayına bağlanarak kayınbiraderi Oğuz ile ilişkisi olduğunu itiraf etti.