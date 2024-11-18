18 Kasım 2024, Pazartesi 10:00
Esma Karaca'nın eşini kandıran sevgili için yolun sonu cezaevi
Müge Anlı İle Tatlı Sert atv ekranlarında
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı yayını ihbar kabul etmiş, İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Karaca çiftinin mağduriyeti ile ilgili çalışma başlatmıştı. Selma, kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanarak İzmir Kadın Kapalı İnfaz Ceza kurumuna gönderildi.
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