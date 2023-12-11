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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

2023'te Müge Anlı'da neler oldu? Herkes bu olayları konuştu....

GİRİŞ TARİHİ: 11.12.2023, 11:25 GÜNCELLEME TARİHİ: 11.12.2023, 15:52
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2023'te Müge Anlı'da neler oldu? Herkes bu olayları konuştu....

Kayıpları bulan, hasret kalanları kavuşturan, sır dolu olayları aydınlatan Müge Anlı, 2023'te de sayısız dosyayı ele aldı, inceledi. Hangi cinayetler aydınlatıldı? Kimler sevdikleriyle kucaklaştı?

2023'te Müge Anlı'da neler oldu? Herkes bu olayları konuştu....

İşte 2023'te Müge Anlı'ya damga vuran konular...

2023'te Müge Anlı'da neler oldu? Herkes bu olayları konuştu....

Sinan Sardoğan... Türkiye, Sinan Sardoğan'ı 5 çocuk, 12 torun sahibi 64 yaşındaki Arife Gökçe'nin şüpheli kaybıyla tanıdı.

2023'te Müge Anlı'da neler oldu? Herkes bu olayları konuştu....

Annesi yaşındaki kadınlara mühtehcen mesajlar atan Sardoğan hakkındaki iddialar şaşkınlık veren cinstendi. Annesinin telefonundan bulduğu yaşlı kadınlara çirkin mesajlar atıyordu.

2023'te Müge Anlı'da neler oldu? Herkes bu olayları konuştu....

Sinan Sardoğan'ın 20'den fazla suç dosyası bulunuyordu. Onu tanıyanlara göre tam bir suç makinasıydı.

2023'te Müge Anlı'da neler oldu? Herkes bu olayları konuştu....

2018 yılında İstanbul'da Suriye uyruklu 12-13 yaşlarında erkek çocuğunu kandırarak cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

2023'te Müge Anlı'da neler oldu? Herkes bu olayları konuştu....

Sinan Sardoğan karşısında polisleri görünce; korkuyorum diyerek ağladı. Mahkemede suçlamaları kabul etmedi ve o tarihlerde İstanbul'da olmadığını belirtti. Sardoğan "Çocukların bana iftira attığını düşünüyorum..." açıklamasında bulundu.

2023'te Müge Anlı'da neler oldu? Herkes bu olayları konuştu....

Jandarma ekipleri eğitimli köpekler eşliğinde köyü didik didik aradı ;ancak yaşlı kadına ait herhangi bir ize rastlanmadı. Talihsiz kadından hala bir ses yok.

2023'te Müge Anlı'da neler oldu? Herkes bu olayları konuştu....

Fadime Evci, bir süredir eve gelmeyen 25 yaşındaki kızının bulunması için araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın kapısını çaldı.

2023'te Müge Anlı'da neler oldu? Herkes bu olayları konuştu....

"Kızımın aşık olunca IQ'su düşüyor..." diyen Fadime Hanım, Nuray'ın evine dönmesini istedi.

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