2023'te Müge Anlı'da neler oldu? Herkes bu olayları konuştu....

Kayıpları bulan, hasret kalanları kavuşturan, sır dolu olayları aydınlatan Müge Anlı, 2023'te de sayısız dosyayı ele aldı, inceledi. Hangi cinayetler aydınlatıldı? Kimler sevdikleriyle kucaklaştı?
Sinan Sardoğan... Türkiye, Sinan Sardoğan'ı 5 çocuk, 12 torun sahibi 64 yaşındaki Arife Gökçe'nin şüpheli kaybıyla tanıdı.
Annesi yaşındaki kadınlara mühtehcen mesajlar atan Sardoğan hakkındaki iddialar şaşkınlık veren cinstendi. Annesinin telefonundan bulduğu yaşlı kadınlara çirkin mesajlar atıyordu.
Sinan Sardoğan'ın 20'den fazla suç dosyası bulunuyordu. Onu tanıyanlara göre tam bir suç makinasıydı.
2018 yılında İstanbul'da Suriye uyruklu 12-13 yaşlarında erkek çocuğunu kandırarak cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.
Sinan Sardoğan karşısında polisleri görünce; korkuyorum diyerek ağladı. Mahkemede suçlamaları kabul etmedi ve o tarihlerde İstanbul'da olmadığını belirtti. Sardoğan "Çocukların bana iftira attığını düşünüyorum..." açıklamasında bulundu.
Jandarma ekipleri eğitimli köpekler eşliğinde köyü didik didik aradı ;ancak yaşlı kadına ait herhangi bir ize rastlanmadı. Talihsiz kadından hala bir ses yok.
Fadime Evci, bir süredir eve gelmeyen 25 yaşındaki kızının bulunması için araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın kapısını çaldı.