2026 sezonuna damga vuran 5 Müge Anlı dosyası...

1. Kayıp 15 yaşındaki genç kız dosyası gündeme damga vurdu!
2026 sezonunun en çok konuşulan dosyalarından biri, Manisa'nın Soma ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Ceyda Evlekoğlu'nun kaybolması oldu. Genç kızdan günlerce haber alamayan ailesi, Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurarak kızlarının bulunması için yardım istedi.
Baba Ceyhun Evlekoğlu, kızının mobil oyun oynarken tanıştığı bir kişiyle iletişim kurduğunu ve bu kişinin etkisiyle evden ayrıldığını öne sürdü.
Program ekibinin yürüttüğü araştırmalar sonucunda Ceyda'nın Adana'da olduğu belirlendi. Canlı yayına görüntülü olarak katılan genç kız, evden kendi isteğiyle ayrıldığını söyledi.
Ceyda'nın birlikte olmak istediği kişinin evli ve iki çocuk babası Ramazan Ökten olduğu ortaya çıktı. Ramazan Ökten'in stüdyoya gelmesiyle taraflar ilk kez yüz yüze geldi.
Canlı yayına bağlanan bazı kişiler, Ceyda'ya bu ilişki konusunda uyarılarda bulundu. Ramazan Ökten ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi ve yalnızca inşaat işçisi olarak çalıştığını belirterek iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.
Dosyada günler süren yayınların ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ceyda Evlekoğlu, canlı yayında kararını değiştirdiğini açıkladı. Evli ve iki çocuk babası bir kişinin yanında yerinin olmadığını anladığını söyleyen genç kız, ailesinin yanına dönmeye karar verdiğini ifade etti.
Ceyda, yaptığı açıklamada "Bir boşluk anında ona güvendim ama yanıldığımı anladım." sözleriyle yaşadığı pişmanlığı dile getirdi. Böylece sezonun en çok konuşulan dosyalarından biri aileyle yeniden kurulan bağ sayesinde farklı bir noktaya ulaştı.
2. Hayri Örs'ün şüpheli kaybı 17 yıl sonra yeniden gündemde
En çok konuşulan diğer dosyalardan biri ise, 2009 yılında Kütahya'da kaybolan 39 yaşındaki dört çocuk babası Hayri Örs oldu. Aradan geçen 17 yıla rağmen kendisinden hiçbir haber alınamayan Hayri Örs'ün ailesi, dosyanın yeniden araştırılması için programa başvurdu.
Müge Anlı ve ekibi, kaybolduğu gün yaşananları mercek altına alırken yıllar sonra ortaya çıkan tanık ifadeleri ve yeni iddialar dosyaya farklı bir boyut kazandırdı.