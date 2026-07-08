2026 sezonuna damga vuran 5 Müge Anlı dosyası...

2. Hayri Örs'ün şüpheli kaybı 17 yıl sonra yeniden gündemde

En çok konuşulan diğer dosyalardan biri ise, 2009 yılında Kütahya'da kaybolan 39 yaşındaki dört çocuk babası Hayri Örs oldu. Aradan geçen 17 yıla rağmen kendisinden hiçbir haber alınamayan Hayri Örs'ün ailesi, dosyanın yeniden araştırılması için programa başvurdu.