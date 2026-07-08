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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

2026 sezonuna damga vuran 5 Müge Anlı dosyası...

Kayıp vakaları, canlı yayında gerçekleşen kavuşmalar, dolandırıcılık iddiaları, aile içi gerilimler ve şüpheli ölümler... Müge Anlı ile Tatlı Sert, 2026 sezonunda yine milyonları ekran başına topladı. Programda ele alınan bazı dosyalar yalnızca televizyon ekranlarında değil, sosyal medyada da günlerce konuşuldu, binlerce yorum aldı ve geniş bir tartışma yarattı. İşte sezon boyunca en çok dikkat çeken, izleyicilerin merakla takip ettiği ve hafızalara kazınan 5 dosya...

GİRİŞ TARİHİ: 08.07.2026 16:43 GÜNCELLEME TARİHİ: 08.07.2026 16:47
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2026 sezonuna damga vuran 5 Müge Anlı dosyası...

1. Kayıp 15 yaşındaki genç kız dosyası gündeme damga vurdu!

2026 sezonunun en çok konuşulan dosyalarından biri, Manisa'nın Soma ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Ceyda Evlekoğlu'nun kaybolması oldu. Genç kızdan günlerce haber alamayan ailesi, Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurarak kızlarının bulunması için yardım istedi.

2026 sezonuna damga vuran 5 Müge Anlı dosyası...

Baba Ceyhun Evlekoğlu, kızının mobil oyun oynarken tanıştığı bir kişiyle iletişim kurduğunu ve bu kişinin etkisiyle evden ayrıldığını öne sürdü.

2026 sezonuna damga vuran 5 Müge Anlı dosyası...

Program ekibinin yürüttüğü araştırmalar sonucunda Ceyda'nın Adana'da olduğu belirlendi. Canlı yayına görüntülü olarak katılan genç kız, evden kendi isteğiyle ayrıldığını söyledi.

2026 sezonuna damga vuran 5 Müge Anlı dosyası...

Ceyda'nın birlikte olmak istediği kişinin evli ve iki çocuk babası Ramazan Ökten olduğu ortaya çıktı. Ramazan Ökten'in stüdyoya gelmesiyle taraflar ilk kez yüz yüze geldi.

2026 sezonuna damga vuran 5 Müge Anlı dosyası...

Canlı yayına bağlanan bazı kişiler, Ceyda'ya bu ilişki konusunda uyarılarda bulundu. Ramazan Ökten ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi ve yalnızca inşaat işçisi olarak çalıştığını belirterek iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

2026 sezonuna damga vuran 5 Müge Anlı dosyası...

Dosyada günler süren yayınların ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ceyda Evlekoğlu, canlı yayında kararını değiştirdiğini açıkladı. Evli ve iki çocuk babası bir kişinin yanında yerinin olmadığını anladığını söyleyen genç kız, ailesinin yanına dönmeye karar verdiğini ifade etti.

2026 sezonuna damga vuran 5 Müge Anlı dosyası...

Ceyda, yaptığı açıklamada "Bir boşluk anında ona güvendim ama yanıldığımı anladım." sözleriyle yaşadığı pişmanlığı dile getirdi. Böylece sezonun en çok konuşulan dosyalarından biri aileyle yeniden kurulan bağ sayesinde farklı bir noktaya ulaştı.

2026 sezonuna damga vuran 5 Müge Anlı dosyası...

2. Hayri Örs'ün şüpheli kaybı 17 yıl sonra yeniden gündemde

En çok konuşulan diğer dosyalardan biri ise, 2009 yılında Kütahya'da kaybolan 39 yaşındaki dört çocuk babası Hayri Örs oldu. Aradan geçen 17 yıla rağmen kendisinden hiçbir haber alınamayan Hayri Örs'ün ailesi, dosyanın yeniden araştırılması için programa başvurdu.

2026 sezonuna damga vuran 5 Müge Anlı dosyası...

Müge Anlı ve ekibi, kaybolduğu gün yaşananları mercek altına alırken yıllar sonra ortaya çıkan tanık ifadeleri ve yeni iddialar dosyaya farklı bir boyut kazandırdı.

2026 sezonuna damga vuran 5 Müge Anlı dosyası...

Canlı yayında Hayri Örs'ün aile ilişkileri ve kaybolmadan önce yaşadığı olaylar da gündeme geldi. Yakınlarının ortaya attığı iddialar stüdyoda tartışılırken, dosyayla ilgili yeni ihbarlar da değerlendirildi.

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