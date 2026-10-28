23 yıllık kayıpta sır dolu mont! Hülya’nın biyolojik babasıyla ilgili iddia herkesi şaşırttı

Programda Ömer Bey de Metin Musacalı'nın kendisi ve eşine zarar vereceğinden korktuğunu öne sürdü. Ömer Bey, Metin'in kendisine doğrudan öldürmekle tehdit etmediğini ancak "Onlarla işim var" dediğini ve kendisinin bunu bir tehdit olarak anladığını anlattı.