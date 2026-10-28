23 yıllık kayıpta sır dolu mont! Hülya’nın biyolojik babasıyla ilgili iddia herkesi şaşırttı

Elife Doğrul, 2003 yılında kızını görmek için Aydın'a gitti. O dönem 6 yaşında olan kızı Hülya Yıldız, annesinden bir daha haber alamadı.
Yıllar sonra Müge Anlı'nın programına katılan Hülya, annesinin akıbetini öğrenmek istedi. Yayında kayınbiraderler Metin Musacalı ve Türkeş Musacalı'nın isimleri çeşitli iddialar kapsamında gündeme geldi.
Müge Anlı'nın programında yapılan yayınların ardından Elife Doğrul'un kaybıyla ilgili dosyanın savcılık kararıyla yeniden açıldığı belirtildi.
Metin Musacalı ve Türkeş Musacalı hakkında yurt dışına çıkış yasağını da kapsayan adli kontrol kararı verildiği açıklandı. Ancak Elife'nin başına ne geldiği henüz kesin olarak ortaya çıkarılamadı.
Necibe Hanım, stüdyoya gelerek Metin Musacalı'nın kendisini tehdit ettiğini ve can güvenliğinden endişe ettiğini söyledi.
Bir gün arabayla giderken kendisini takip eden bir araç gördüğünü, Metin'in arkasından gelmesi üzerine kaçtığını anlattı. Necibe Hanım, eve gitmek yerine karakolun önüne çektiğini ve geceyi orada geçirdiğini söyledi.
Programda Ömer Bey de Metin Musacalı'nın kendisi ve eşine zarar vereceğinden korktuğunu öne sürdü. Ömer Bey, Metin'in kendisine doğrudan öldürmekle tehdit etmediğini ancak "Onlarla işim var" dediğini ve kendisinin bunu bir tehdit olarak anladığını anlattı.
Necibe Hanım ise takip edildiği olayda Ömer'in de yanında olduğunu söyledi. Aile üyelerinin anlatımları stüdyoda karşılıklı sorgulandı.