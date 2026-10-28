MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

23 yıllık kayıpta sır dolu mont! Hülya’nın biyolojik babasıyla ilgili iddia herkesi şaşırttı

2003 yılında kızını görmek için Aydın'a giden Elife Doğrul'dan bir daha haber alınamadı. Müge Anlı'nın programında yıllar sonra yeniden gündeme gelen dosyada, elden ele dolaştığı öne sürülen mont, çelişkili ifadeler ve aile üyelerinin açıklamaları dikkat çekti. Hülya Yıldız'ın biyolojik babasıyla ilgili ortaya atılan iddia ise stüdyoda duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

GİRİŞ TARİHİ: 28.10.2026 15:21 GÜNCELLEME TARİHİ: 28.10.2026 15:27
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23 yıllık kayıpta sır dolu mont! Hülya’nın biyolojik babasıyla ilgili iddia herkesi şaşırttı

Elife Doğrul, 2003 yılında kızını görmek için Aydın'a gitti. O dönem 6 yaşında olan kızı Hülya Yıldız, annesinden bir daha haber alamadı.

23 yıllık kayıpta sır dolu mont! Hülya’nın biyolojik babasıyla ilgili iddia herkesi şaşırttı

Yıllar sonra Müge Anlı'nın programına katılan Hülya, annesinin akıbetini öğrenmek istedi. Yayında kayınbiraderler Metin Musacalı ve Türkeş Musacalı'nın isimleri çeşitli iddialar kapsamında gündeme geldi.

23 yıllık kayıpta sır dolu mont! Hülya’nın biyolojik babasıyla ilgili iddia herkesi şaşırttı

Müge Anlı'nın programında yapılan yayınların ardından Elife Doğrul'un kaybıyla ilgili dosyanın savcılık kararıyla yeniden açıldığı belirtildi.

23 yıllık kayıpta sır dolu mont! Hülya’nın biyolojik babasıyla ilgili iddia herkesi şaşırttı

Metin Musacalı ve Türkeş Musacalı hakkında yurt dışına çıkış yasağını da kapsayan adli kontrol kararı verildiği açıklandı. Ancak Elife'nin başına ne geldiği henüz kesin olarak ortaya çıkarılamadı.

23 yıllık kayıpta sır dolu mont! Hülya’nın biyolojik babasıyla ilgili iddia herkesi şaşırttı

Necibe Hanım, stüdyoya gelerek Metin Musacalı'nın kendisini tehdit ettiğini ve can güvenliğinden endişe ettiğini söyledi.

23 yıllık kayıpta sır dolu mont! Hülya’nın biyolojik babasıyla ilgili iddia herkesi şaşırttı

Bir gün arabayla giderken kendisini takip eden bir araç gördüğünü, Metin'in arkasından gelmesi üzerine kaçtığını anlattı. Necibe Hanım, eve gitmek yerine karakolun önüne çektiğini ve geceyi orada geçirdiğini söyledi.

23 yıllık kayıpta sır dolu mont! Hülya’nın biyolojik babasıyla ilgili iddia herkesi şaşırttı

Programda Ömer Bey de Metin Musacalı'nın kendisi ve eşine zarar vereceğinden korktuğunu öne sürdü. Ömer Bey, Metin'in kendisine doğrudan öldürmekle tehdit etmediğini ancak "Onlarla işim var" dediğini ve kendisinin bunu bir tehdit olarak anladığını anlattı.

23 yıllık kayıpta sır dolu mont! Hülya’nın biyolojik babasıyla ilgili iddia herkesi şaşırttı

Necibe Hanım ise takip edildiği olayda Ömer'in de yanında olduğunu söyledi. Aile üyelerinin anlatımları stüdyoda karşılıklı sorgulandı.

23 yıllık kayıpta sır dolu mont! Hülya’nın biyolojik babasıyla ilgili iddia herkesi şaşırttı

Müge Anlı, Elife Doğrul dosyasında önemli bir ayrıntı olarak mor renkli mont üzerinde durdu.

23 yıllık kayıpta sır dolu mont! Hülya’nın biyolojik babasıyla ilgili iddia herkesi şaşırttı

Programda aktarılan iddialara göre mont, önce Metin Musacalı tarafından Muhammet'e verilmiş, ardından Ufuk'un ailesinin evine götürülmüştü.

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