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Alıkonduğu iddia edildi, kaçtığı ortaya çıktı

GİRİŞ TARİHİ: 01.06.2023, 15:20 GÜNCELLEME TARİHİ: 01.06.2023, 15:32
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Alıkonduğu iddia edildi, kaçtığı ortaya çıktı

27 Mayıs günü Aydın'da kaybolan Mihriban Memiş'i aramak için eşi ve kardeşi stüdyoya geldi.

Alıkonduğu iddia edildi, kaçtığı ortaya çıktı

Sıla Güven ablası Mihriban Memiş'in kaybında eniştesinin Volkan ismindeki arkadaşına dikkat çekti.

Alıkonduğu iddia edildi, kaçtığı ortaya çıktı

Ablasının iki yıldır evliliğinde sıkıntılar olduğunu bunun başlıca nedeninin, eniştesinin yasaklı madde kullanması olduğunu söyledi.

Alıkonduğu iddia edildi, kaçtığı ortaya çıktı

Ablasının boşanmak için evden ayrıldığını ama babalarının sahip çıkmadığı için kocasına geri döndüğünü belirtti.

Alıkonduğu iddia edildi, kaçtığı ortaya çıktı

Sıla Güven, İzmir'e ilk gittiği dönemde, eniştesi ve kardeşinin Volkan isimli kişiye gittiklerini, bu kişinin sicilinin kaparık olduğunu anlattı.

Alıkonduğu iddia edildi, kaçtığı ortaya çıktı

Arif Memiş ise, karısı Mihriban'ın iş arkadaşı Volkan tarafından kaçırıldığını iddia etti.

Alıkonduğu iddia edildi, kaçtığı ortaya çıktı

Volkan isimli kişinin evinin boş olduğunu sürekli kendisinin oraya gittiğini yasaklı madde içtiklerini ve fotoğraflarının çekilip eşine atıldığını söyledi.

Alıkonduğu iddia edildi, kaçtığı ortaya çıktı

Arif Memiş yasaklı madde etkisindeyken Volkan isimli arkadaşına karısıyla ilgili şeyler anlattığını kabul etti.

Alıkonduğu iddia edildi, kaçtığı ortaya çıktı

Eşinin geri dönmesini isteyen Arif Memiş, gözyaşları içinde seslendi.

Alıkonduğu iddia edildi, kaçtığı ortaya çıktı

Mihriban Memiş canlı yayına bağlanarak, kendisiyle sorunları olduğunu onu istemediğini Volkan'ın kendisine sahip çıktığını anlattı.

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