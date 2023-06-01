Alıkonduğu iddia edildi, kaçtığı ortaya çıktı

Ablasının iki yıldır evliliğinde sıkıntılar olduğunu bunun başlıca nedeninin, eniştesinin yasaklı madde kullanması olduğunu söyledi.
Ablasının boşanmak için evden ayrıldığını ama babalarının sahip çıkmadığı için kocasına geri döndüğünü belirtti.
Sıla Güven, İzmir'e ilk gittiği dönemde, eniştesi ve kardeşinin Volkan isimli kişiye gittiklerini, bu kişinin sicilinin kaparık olduğunu anlattı.
Volkan isimli kişinin evinin boş olduğunu sürekli kendisinin oraya gittiğini yasaklı madde içtiklerini ve fotoğraflarının çekilip eşine atıldığını söyledi.
Arif Memiş yasaklı madde etkisindeyken Volkan isimli arkadaşına karısıyla ilgili şeyler anlattığını kabul etti.