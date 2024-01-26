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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Arkadaşını boğarak, baldızını döverek öldürdü. Müge Anlı'daki Zeynel Boyacı'nın yeni kurbanı kimdi?

GİRİŞ TARİHİ: 26.01.2024, 14:37 GÜNCELLEME TARİHİ: 26.01.2024, 14:42
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Arkadaşını boğarak, baldızını döverek öldürdü. Müge Anlı'daki Zeynel Boyacı'nın yeni kurbanı kimdi?

32 yaşındaki Ali Diken'i aramak için ailesi Müge Anlı İle Tatlı Sert programına başvurdu. Yaşananlar adeta kan dondurdu. Katledilen Ali Diken'in yakın arkadaşı Zeynel Boyacı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Boyaca'nın daha önce de baldızını öldürdüğü ve gömdüğü ortaya çıktı. Sırada o isim vardı.

Arkadaşını boğarak, baldızını döverek öldürdü. Müge Anlı'daki Zeynel Boyacı'nın yeni kurbanı kimdi?

Ali Diken olayı nedir? Neler yaşandı? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, Antalya'da 20 Aralık Çarşamba günü şüpheli şekilde ortadan kaybolan Ali Diken'i arıyordu.

Arkadaşını boğarak, baldızını döverek öldürdü. Müge Anlı'daki Zeynel Boyacı'nın yeni kurbanı kimdi?

Evlilik aşamasında olan Ali Diken adeta sırrı kadem bastı.

Arkadaşını boğarak, baldızını döverek öldürdü. Müge Anlı'daki Zeynel Boyacı'nın yeni kurbanı kimdi?

En son bir akaryakıt istasyonunda görülen genç adamın en son görüştüğü kişiyse yakın arkadaşıydı.

Arkadaşını boğarak, baldızını döverek öldürdü. Müge Anlı'daki Zeynel Boyacı'nın yeni kurbanı kimdi?

Tüm oklar Zeynel Boyacı'yı gösteriyordu.

Arkadaşını boğarak, baldızını döverek öldürdü. Müge Anlı'daki Zeynel Boyacı'nın yeni kurbanı kimdi?

Boyacı'nın şüphe yaratan davranışları ve tutarsız sözleri dikkat çekti.

Arkadaşını boğarak, baldızını döverek öldürdü. Müge Anlı'daki Zeynel Boyacı'nın yeni kurbanı kimdi?

Yurt dışına kaçma planları yaparken Zeynel Boyacı'nın tam bir suç makinası olduğu ortaya çıktı.

Arkadaşını boğarak, baldızını döverek öldürdü. Müge Anlı'daki Zeynel Boyacı'nın yeni kurbanı kimdi?

Daha önce de aşk yaşadığı öne sürülen baldızını öldüren Zeynel Boyacı'nın üçüncü kurbanını da seçtiği ortaya çıktı.

Arkadaşını boğarak, baldızını döverek öldürdü. Müge Anlı'daki Zeynel Boyacı'nın yeni kurbanı kimdi?

Yine bir arkadaşını hayattan koparmaya hazırlanan katil zanlısı canı istemediği için bu cinayetten vazgeçti.

Arkadaşını boğarak, baldızını döverek öldürdü. Müge Anlı'daki Zeynel Boyacı'nın yeni kurbanı kimdi?

Dehşet veren olayda 3 kişi adliyeye sevk edildi. Zeynel Boyacı'nın eşinin suçlara yardım edip etmediği merak konusu oldu.

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