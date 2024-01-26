Arkadaşını boğarak, baldızını döverek öldürdü. Müge Anlı'daki Zeynel Boyacı'nın yeni kurbanı kimdi?

32 yaşındaki Ali Diken'i aramak için ailesi Müge Anlı İle Tatlı Sert programına başvurdu. Yaşananlar adeta kan dondurdu. Katledilen Ali Diken'in yakın arkadaşı Zeynel Boyacı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Boyaca'nın daha önce de baldızını öldürdüğü ve gömdüğü ortaya çıktı. Sırada o isim vardı.
Ali Diken olayı nedir? Neler yaşandı? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, Antalya'da 20 Aralık Çarşamba günü şüpheli şekilde ortadan kaybolan Ali Diken'i arıyordu.
Daha önce de aşk yaşadığı öne sürülen baldızını öldüren Zeynel Boyacı'nın üçüncü kurbanını da seçtiği ortaya çıktı.
Yine bir arkadaşını hayattan koparmaya hazırlanan katil zanlısı canı istemediği için bu cinayetten vazgeçti.