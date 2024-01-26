Arkadaşını boğarak, baldızını döverek öldürdü. Müge Anlı'daki Zeynel Boyacı'nın yeni kurbanı kimdi?

32 yaşındaki Ali Diken'i aramak için ailesi Müge Anlı İle Tatlı Sert programına başvurdu. Yaşananlar adeta kan dondurdu. Katledilen Ali Diken'in yakın arkadaşı Zeynel Boyacı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Boyaca'nın daha önce de baldızını öldürdüğü ve gömdüğü ortaya çıktı. Sırada o isim vardı.