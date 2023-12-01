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Bedriye Kılıç cinayetinde flaş gelişme...Kayınpederi de suçluymuş...

GİRİŞ TARİHİ: 01.12.2023, 12:16 GÜNCELLEME TARİHİ: 01.12.2023, 12:57
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Bedriye Kılıç cinayetinde flaş gelişme...Kayınpederi de suçluymuş...

Bedriye Kılıç cinayetinde flaş bir gelişme yaşandı. Daha önce gözaltına alınan ve serbest kalan kayınpeder Adem Kılıç da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bedriye Kılıç cinayetinde flaş gelişme...Kayınpederi de suçluymuş...

Bedriye Kılıç olayı nedir? Konya Akşehir'de, 6 Temmuz'da kaybolan evli ve 3 çocuk annesi 35 yaşındaki Bedriye Kılıç, Müge Anlı'da aranıyordu.

Bedriye Kılıç cinayetinde flaş gelişme...Kayınpederi de suçluymuş...

Bedriye Kılıç'ın ailesi ve yakınları kadının yıllarca şiddet ve eziyet gördüğü eşi Tayfur Kılıç tarafından ortadan kaybedildiğini iddia etti.

Bedriye Kılıç cinayetinde flaş gelişme...Kayınpederi de suçluymuş...

Eşinin kaybıyla ilgili çelişkili açıklamalarıyla dikkat çeken Tayfur Kılıç'ın Bediye Kılıç'ı bir televizyon kanalına röportaj verdi diye öldürdüğü öne sürülüyordu.

Bedriye Kılıç cinayetinde flaş gelişme...Kayınpederi de suçluymuş...

Suçlamaların odağındaki kocanın eşi kaybolduktan bir hafta sonra pavyona gittiği, mekanda çalışan kadınlarla birlikte alkol alıp eğlendiği ortaya çıktı.

Bedriye Kılıç cinayetinde flaş gelişme...Kayınpederi de suçluymuş...

Yayına öyle bir telefon geldi ki olayların seyrini değiştirecek türdendi.

Bedriye Kılıç cinayetinde flaş gelişme...Kayınpederi de suçluymuş...

Tayfur Kılıç'ın olay günü babası Adem Kılıç'ın evine gittiği anlatıldı.

Bedriye Kılıç cinayetinde flaş gelişme...Kayınpederi de suçluymuş...

Kayınpeder ise şüpheli şekilde ortadan kaybolan geline dangalak diyerek herkesi şoke etti.

Bedriye Kılıç cinayetinde flaş gelişme...Kayınpederi de suçluymuş...

Talihsiz kadının kaybının 115. gününde Tayfur Kılıç'tan cinayet itirafı geldi.

Bedriye Kılıç cinayetinde flaş gelişme...Kayınpederi de suçluymuş...

Tayfur Kılıç sorgusunda, "Eşimin telefonuna sürekli mesajlar geliyordu. Kıskançlık nedeniyle kavga ettik. Evde eşimi boğarak öldürdüm. "

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