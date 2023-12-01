Bedriye Kılıç cinayetinde flaş gelişme...Kayınpederi de suçluymuş...

Bedriye Kılıç cinayetinde flaş bir gelişme yaşandı. Daha önce gözaltına alınan ve serbest kalan kayınpeder Adem Kılıç da tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bedriye Kılıç olayı nedir? Konya Akşehir'de, 6 Temmuz'da kaybolan evli ve 3 çocuk annesi 35 yaşındaki Bedriye Kılıç, Müge Anlı'da aranıyordu.
Bedriye Kılıç'ın ailesi ve yakınları kadının yıllarca şiddet ve eziyet gördüğü eşi Tayfur Kılıç tarafından ortadan kaybedildiğini iddia etti.
Eşinin kaybıyla ilgili çelişkili açıklamalarıyla dikkat çeken Tayfur Kılıç'ın Bediye Kılıç'ı bir televizyon kanalına röportaj verdi diye öldürdüğü öne sürülüyordu.
Suçlamaların odağındaki kocanın eşi kaybolduktan bir hafta sonra pavyona gittiği, mekanda çalışan kadınlarla birlikte alkol alıp eğlendiği ortaya çıktı.