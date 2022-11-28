"Bulunmaz Hint kumaşı değilsin ama barışalım!"

Havva Çetin ise eşinin çağrısına henüz olumlu yanıt vermezken Müge Anlı, "Bilmediğimiz bir durum varsa Havva Hanım bana anlatsın. Yayın dışında da olur" diye konuştu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da atv'de.