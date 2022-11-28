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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

"Bulunmaz Hint kumaşı değilsin ama barışalım!"

GİRİŞ TARİHİ: 28.11.2022, 13:39 GÜNCELLEME TARİHİ: 28.11.2022, 13:48
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"Bulunmaz Hint kumaşı değilsin ama barışalım!"

atv'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te karısı ve kızı evi terk eden Hayrettin Çetin, 'Geri dön' çağrısı yaptı.

"Bulunmaz Hint kumaşı değilsin ama barışalım!"

Karısı Havva Çetin'i 'papağanım' diye seven Hayrettin Çetin, karısı dönsün diye iki bilezik yaptırdığını söyledi.

"Bulunmaz Hint kumaşı değilsin ama barışalım!"

Havva Çetin'in ekmek tekneleri olan seyyar tezgahı da alıp kayıplara karıştığını ifade eden Hayrettin Çetin yaşananların sebebi olarak kızı Esra Çetin'in nişanlısını gösterdi.

"Bulunmaz Hint kumaşı değilsin ama barışalım!"

Müstakbel damatları olan İbrahim'in eşinin kafasını karıştırdığını iddia eden Hayrettin Çetin, "Ona uyuyorlar" dedi.

"Bulunmaz Hint kumaşı değilsin ama barışalım!"

Müge Anlı canlı yayınında eşine seslenen Hayrettin Çetin, "Bulunmaz Hint kumaşı değilsin ama barışalım. Kendini naza çekme" sözlerini kullandı.

"Bulunmaz Hint kumaşı değilsin ama barışalım!"

Havva Çetin ise eşinin çağrısına henüz olumlu yanıt vermezken Müge Anlı, "Bilmediğimiz bir durum varsa Havva Hanım bana anlatsın. Yayın dışında da olur" diye konuştu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da atv'de.

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