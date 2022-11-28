atv'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te karısı ve kızı evi terk eden Hayrettin Çetin, 'Geri dön' çağrısı yaptı.
Karısı Havva Çetin'i 'papağanım' diye seven Hayrettin Çetin, karısı dönsün diye iki bilezik yaptırdığını söyledi.
Havva Çetin'in ekmek tekneleri olan seyyar tezgahı da alıp kayıplara karıştığını ifade eden Hayrettin Çetin yaşananların sebebi olarak kızı Esra Çetin'in nişanlısını gösterdi.
Müstakbel damatları olan İbrahim'in eşinin kafasını karıştırdığını iddia eden Hayrettin Çetin, "Ona uyuyorlar" dedi.
Müge Anlı canlı yayınında eşine seslenen Hayrettin Çetin, "Bulunmaz Hint kumaşı değilsin ama barışalım. Kendini naza çekme" sözlerini kullandı.