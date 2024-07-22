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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etmişti! Müge Anlı'da kan donduran Mustafa Hakkulu cinayeti...

Canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etmişti! Müge Anlı'da kan donduran Mustafa Hakkulu cinayeti...

GİRİŞ TARİHİ: 22.07.2024, 17:07 GÜNCELLEME TARİHİ: 22.07.2024, 17:08
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Canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etmişti! Müge Anlı'da kan donduran Mustafa Hakkulu cinayeti...

24 Aralık 2023'te Adana'dan kaybolan 31 yaşındaki Mustafa Hakkulu'nu aramak için ailesi Müge Anlı'ya başvurmuştu. Oğullarının akıbetini öğrenmek isteyen aile, Mustafa Hakkulu'nun eski eşi Bengül Güveç'i suçlamıştı. İhanet iddiaları konuşulurken gerçek oraya çıktı, üç çocuk babası Mustafa Hakkulu cinayete kurban gitti. Arkadaşı canlı yayında cinayeti itiraf etti. İşte kan donduran detaylar...

Canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etmişti! Müge Anlı'da kan donduran Mustafa Hakkulu cinayeti...

Üç çocuk babası 31 yaşındaki Mustafa Hakkulu'nun esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolması üzerine ailesi, Müge Anlı'dan yardım istemişti.

Canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etmişti! Müge Anlı'da kan donduran Mustafa Hakkulu cinayeti...

Günlerdir kayıp olarak aranan Mustafa Hakkulu'nun yüklü bir miktar parayla beraber kaybolmasının ardından ailesi eski eşi Bengül Güvenç'ten şüphelenmişti.

Canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etmişti! Müge Anlı'da kan donduran Mustafa Hakkulu cinayeti...

Eski eş Bengül Güvenç'in, eşinin kayboluşunun ardından borç defterini alıp borçları toplamaya çalıştığı iddia edilmişti.

Canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etmişti! Müge Anlı'da kan donduran Mustafa Hakkulu cinayeti...

Bengül Güvenç'in, eski eşi Mustafa Hakkulu'yu defalarca aldattığı ve internet üzerinden tanıştığı kişilerle ilişki yaşadığı, parası bittiğinde ise Hakkulu ile barıştığı iddiası da gündem olmuştu.

Canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etmişti! Müge Anlı'da kan donduran Mustafa Hakkulu cinayeti...

Ardından İsa adlı arkadaşının Mustafa Hakkulu'nun kendi aracı dışında farklı bir arabayla ve yanında da yüzünü göremediği biriyle kendisine gelerek para aldığını öne sürmüştü.

Canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etmişti! Müge Anlı'da kan donduran Mustafa Hakkulu cinayeti...

Mustafa Hakkulu'nun ihanet ve para sorunları nedeniyle ortadan kaybolduğu düşünülürken acı haber gelmişti.

Canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etmişti! Müge Anlı'da kan donduran Mustafa Hakkulu cinayeti...

13 Aralık 2023'te Adana Kozan'da terk edilmiş bir aracın içinde Mustafa Hakkulu'nun cansız bedenine ulaşılmıştı.

Canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etmişti! Müge Anlı'da kan donduran Mustafa Hakkulu cinayeti...

Başından tabancayla vurulduğu tespit edilen Hakkulu'nu gören ailesi, "Oğlumu paramparça etmişler" diyerek sinir krizi geçirmişti.

Canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etmişti! Müge Anlı'da kan donduran Mustafa Hakkulu cinayeti...

Cinayeti kimin işlediğine dair soruşturma devam ederken canlı yayında itiraf gelmişti ve Hakkulu'nun yakın arkadaşı İsa Dumlu, eşinin fotoğraflarını gören arkadaşının kabul edilemez sözler söylediğini ve bu nedenle cinayeti işlediğini iddia etmişti.

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