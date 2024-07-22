Canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etmişti! Müge Anlı'da kan donduran Mustafa Hakkulu cinayeti...

24 Aralık 2023'te Adana'dan kaybolan 31 yaşındaki Mustafa Hakkulu'nu aramak için ailesi Müge Anlı'ya başvurmuştu. Oğullarının akıbetini öğrenmek isteyen aile, Mustafa Hakkulu'nun eski eşi Bengül Güveç'i suçlamıştı. İhanet iddiaları konuşulurken gerçek oraya çıktı, üç çocuk babası Mustafa Hakkulu cinayete kurban gitti. Arkadaşı canlı yayında cinayeti itiraf etti. İşte kan donduran detaylar...
Üç çocuk babası 31 yaşındaki Mustafa Hakkulu'nun esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolması üzerine ailesi, Müge Anlı'dan yardım istemişti.
Günlerdir kayıp olarak aranan Mustafa Hakkulu'nun yüklü bir miktar parayla beraber kaybolmasının ardından ailesi eski eşi Bengül Güvenç'ten şüphelenmişti.
Eski eş Bengül Güvenç'in, eşinin kayboluşunun ardından borç defterini alıp borçları toplamaya çalıştığı iddia edilmişti.
Bengül Güvenç'in, eski eşi Mustafa Hakkulu'yu defalarca aldattığı ve internet üzerinden tanıştığı kişilerle ilişki yaşadığı, parası bittiğinde ise Hakkulu ile barıştığı iddiası da gündem olmuştu.
Ardından İsa adlı arkadaşının Mustafa Hakkulu'nun kendi aracı dışında farklı bir arabayla ve yanında da yüzünü göremediği biriyle kendisine gelerek para aldığını öne sürmüştü.
Mustafa Hakkulu'nun ihanet ve para sorunları nedeniyle ortadan kaybolduğu düşünülürken acı haber gelmişti.
13 Aralık 2023'te Adana Kozan'da terk edilmiş bir aracın içinde Mustafa Hakkulu'nun cansız bedenine ulaşılmıştı.
Başından tabancayla vurulduğu tespit edilen Hakkulu'nu gören ailesi, "Oğlumu paramparça etmişler" diyerek sinir krizi geçirmişti.