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Cinayeti canlı yayında itiraf etmişti!

GİRİŞ TARİHİ: 06.12.2023, 11:03 GÜNCELLEME TARİHİ: 06.12.2023, 11:14
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Cinayeti canlı yayında itiraf etmişti!

2019 yılında Nevşehir'de oğlu Engin Karakollu'yu, tüfekle vurarak öldürüp cesedini bahçeye gömen, cinayeti 15 ay sonra Müge Anlı'nın programında itiraf eden Arif Karakollu'ya verilen 16 yıl 8 ay hapis cezası kararı, Yargıtay tarafından onaylandı.

Cinayeti canlı yayında itiraf etmişti!

Nevşehir'in Kuyulutatlar köyünde yaşayan 34 yaşındaki Engin Karakollu'dan 9 Nisan 2019 yılında 15 ay boyunca haber alınamamıştı.

Cinayeti canlı yayında itiraf etmişti!

Müge Anlı'nın programına katılan anne Şanzıment Karakollu oğluyla ilgili sorunları olduklarını, uzak kalsalar da merak ettiklerini söylemişti.

Cinayeti canlı yayında itiraf etmişti!

Oğlundan korktuğu için kızının yanına İstanbul'a taşındığını söyleyen anne Şanzıment Karakollu oğlunun başına bir şey geldiyse, bunun baba Arif Karakollu yüzünden olduğunu belirtmişti.

Cinayeti canlı yayında itiraf etmişti!

Eşine karşı oğluyla ilgili çeşitli suçlamalarda bulunan anne Şaziment Karakollu'nun dediğine göre eşi, kaybolan oğlu Engin ile ilgili her defasında farklı bir şey anlatmıştı.

Cinayeti canlı yayında itiraf etmişti!

Eşinin ilk önce oğlunun arkadaşlarıyla Aksaray'a gittiğini söylediğini belirten anne, bu bilginin doğru olmadığını iddia etmişti.

Cinayeti canlı yayında itiraf etmişti!

Canlı yayında karşılıklı suçlamalarda bulunan Şaziment ve Arif karakollu arasında bir çekişme başlamıştı.

Cinayeti canlı yayında itiraf etmişti!

Arif Karakollu, oğlu Engin'e annesinden daha iyi baktığını söyleyerek, "Engin ile 5-6 ay boyunca beraber yaşadık. Annesinin bana yapmadığını ben oğluma yapıyordum. Oğluma para verirken çok iyiydi ama istediği olmadığında tehdit ediyordu" demişti.

Cinayeti canlı yayında itiraf etmişti!

Oğlunun psikolojik sorunları olduğunu söyleyen baba Arif Karakollu, evde sürekli Engin'in şiddetlerine maruz kaldığını da iddia etmişti.

Cinayeti canlı yayında itiraf etmişti!

Anne Şaziment Karakollu da oğlunun psikolojik sorunları olduğunu kabul etmiş ama savunmasını oğlunu koruyan bir şekilde dile getirmişti.

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