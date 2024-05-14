Eski eş cinayeti Müge Anlı’ya itiraf etti

Bu gelişmeler üzerine Burhanettin, Müge Anlı ekibine "Şaban'la çok yakın iki arkadaşız tom&jerry gibiyiz. Birbirimize panpa diye sesleniriz. Kendisi kadınlara düşkün biriydi sosyal medyasında 3 bin kadın takip ediyordu, şimdi de çalışma bahanesiyle bir kadının peşine düşmüştür diyerek kendi odağındaki iddiaları reddetmişti.