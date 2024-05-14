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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Eski eş cinayeti Müge Anlı’ya itiraf etti

GİRİŞ TARİHİ: 14.05.2024, 12:48 GÜNCELLEME TARİHİ: 14.05.2024, 12:53
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Eski eş cinayeti Müge Anlı’ya itiraf etti

52 yaşındaki üç çocuk babası Şaban Ataş'ı Muğla'dan sırra kadem basmıştı. Üç çocuk babası Şaban Ataş'ı aramak için Müge Anlı'ya gelen kuzeni Bahri Ataş tüm detayları anlatmıştı. Kuzen Bahri Ataş, kuzeninin arkadaşı Burhan ile Şaban'ın karısı Emine arasında ilişki olduğunu, bunu 5 yıl önce duyduğunu anlattı.

Eski eş cinayeti Müge Anlı’ya itiraf etti

Kuzeni ile yengesinin boşandığını anlatan Bahri Ataş, "Yengem Emine, kuzenim Şaban'ın motosikletiyle kaybolduğunu söyledi" dedi. Müge Anlı ekibi eve gittiğinde Şaban'ın motosikletinin evin kapısında olduğunu söyledi. Yayına gelen telefonlar üzerine Burhanettin ve Emine'nin ilişkilerinin neredeyse 15 yıldır devam ettiği ortaya çıktı.

Eski eş cinayeti Müge Anlı’ya itiraf etti

Bu gelişmeler üzerine Burhanettin, Müge Anlı ekibine "Şaban'la çok yakın iki arkadaşız tom&jerry gibiyiz. Birbirimize panpa diye sesleniriz. Kendisi kadınlara düşkün biriydi sosyal medyasında 3 bin kadın takip ediyordu, şimdi de çalışma bahanesiyle bir kadının peşine düşmüştür diyerek kendi odağındaki iddiaları reddetmişti.

Eski eş cinayeti Müge Anlı’ya itiraf etti

Muğla Seydikemer'de günlerdir aranan Şaban Ataş'ın cesedi üzeri taşlarla örtülü halde bulundu. Bugünkü canlı yayında ise gelişmeleri Müge Anlı anlattı. Emine eski eşiyle ilgili gerçekleri anlattı, herkesi şoke eden itiraflar geldi!

Eski eş cinayeti Müge Anlı’ya itiraf etti

Boşanmasına rağmen Şaban Ataş ile aynı evde yaşamaya devam eden Emine Karabulut'un itirafında "Kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk.

Eski eş cinayeti Müge Anlı’ya itiraf etti

Aralarında kavga çıktı. Kahvaltı yapıyorduk benden wi-fi şifresini istedi sonra bulamayınca bana küfür etti ben de üst kata bakmaya çıktım şifre için.

Eski eş cinayeti Müge Anlı’ya itiraf etti

Eve döndüğümde Şaban yüzüstü yatıyordu. Burhan kafasına sopayla vurdum sonra da çamaşır ipiyle boğdum dedi.

Eski eş cinayeti Müge Anlı’ya itiraf etti

İndiğimde Şaban morarmıştı, bayılmış gibiydi. Korku ve şokla bir şey yapamadım. Sonra oğlum Mert'i çağırdım. Hep beraber cansız bedenini halıya sarıp depoya bıraktık. Başından kan gelmeye başlamıştı. Siyah poşet koyduk. Kimliğini, ayakkabılarını, kıyafetlerini hatta parasını bile iz kalmasın diye sobada yaktım.

Eski eş cinayeti Müge Anlı’ya itiraf etti

8 gün sonra da telefonunu sobada yaktım, hemen yakmak istemedim kapalı olursa şüphelenirlerdi. Diğer oğluma da baban kayıp arıyoruz ulaşamıyoruz dedim. Depoyu kapattık, akşamüstü Burhan geldi. Cesedi taşıdık yayla yolu üzerine üstünü örtmeden kenara bir yere koyduk üzerine battaniye sardım.

Eski eş cinayeti Müge Anlı’ya itiraf etti

Kardeşlerim, çocuklarım, ailem hepsinin hayatı mahvoldu hepsinin sebebi ben oldum. Polisi çağırmayı düşündüm olayı anlatayım dedim ama Burhan'ın da çocukları vardı bana senin için yaptım bu cinayeti dedi.

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