Eşmi Akıncı yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı

Eşmi Akıncı olayı nedir? Anne Dursun Akıncı aniden kaybolan kızını aramak için Müge Anlı İle Tatlı Sert programına katıldı.
Araştırmacı gazeteci Müge Anlı günlerdir 3 Mayıs gecesi Karaman'da şüpheli şekilde evinden kaybolan 52 yaşındaki Eşmi Akıncı'yı arıyordu.
Akıncı'nın bulunabilmesi için jandarma havadan ve karadan arama çalışmaları başlatıldı. Aramaya AFAD ve belde halkı da destek verdi ancak hiçbir ize rastlanmadı.
İki güvenlik kamerası arasındaki kısa mesafede sırra kadem basan Eşmi Akıncı'nın hayatından endişe ediliyordu. 312 saat sonra bir mucize gerçekleşti ve Eşmi Akıncı sağ olarak halasının ahırında bulundu.
İfadesi alından Eşmi Akıncı, kendisini kaçıranın aynı köyde yaşadığı Aziz İbili ve Medih lakaplı bacanağı olduğunu söyledi. Eşmi Akıncı katıldığı Müge Anlı İle Tatlı Sert yayınında yine ifadesini yineledi.