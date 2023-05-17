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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Eşmi Akıncı yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı

GİRİŞ TARİHİ: 17.05.2023, 11:54 GÜNCELLEME TARİHİ: 17.05.2023, 12:10
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Eşmi Akıncı yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı

Eşmi Akıncı olayı nedir? Anne Dursun Akıncı aniden kaybolan kızını aramak için Müge Anlı İle Tatlı Sert programına katıldı.

Eşmi Akıncı yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı günlerdir 3 Mayıs gecesi Karaman'da şüpheli şekilde evinden kaybolan 52 yaşındaki Eşmi Akıncı'yı arıyordu.

Eşmi Akıncı yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı

Akıncı'nın bulunabilmesi için jandarma havadan ve karadan arama çalışmaları başlatıldı. Aramaya AFAD ve belde halkı da destek verdi ancak hiçbir ize rastlanmadı.

Eşmi Akıncı yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı

İki güvenlik kamerası arasındaki kısa mesafede sırra kadem basan Eşmi Akıncı'nın hayatından endişe ediliyordu. 312 saat sonra bir mucize gerçekleşti ve Eşmi Akıncı sağ olarak halasının ahırında bulundu.

Eşmi Akıncı yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı

Anne Dursun Akıncı ve kızı Eşmi Akıncı gözyaşları içinde kucaklaştı.

Eşmi Akıncı yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı

Peki öldürüldüğü düşünülen talihsiz kadın 13 gün boyunca neler yaşamıştı?

Eşmi Akıncı yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı

İfadesi alından Eşmi Akıncı, kendisini kaçıranın aynı köyde yaşadığı Aziz İbili ve Medih lakaplı bacanağı olduğunu söyledi. Eşmi Akıncı katıldığı Müge Anlı İle Tatlı Sert yayınında yine ifadesini yineledi.

Eşmi Akıncı yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı

Eşmi Akıncı doğruları mı söylüyordu?

Eşmi Akıncı yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı

Ona bu kötülüğü kim neden yapmıştı?

Eşmi Akıncı yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı

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