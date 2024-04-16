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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Etiyopya'dan geldi, babasının öldüğünü öğrendi

GİRİŞ TARİHİ: 16.04.2024, 14:51 GÜNCELLEME TARİHİ: 16.04.2024, 14:58
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Etiyopya'dan geldi, babasının öldüğünü öğrendi

Eman Muzefer, Etüyopya'dan Türkiye'ye hiç görmediği Türk babası Muzaffer Uzun'u aramak için geldi.

Etiyopya'dan geldi, babasının öldüğünü öğrendi

Eman, annesi ve babasının Suudi Arabistan'da tanıştıklarını, bu evlilikten dünyaya gelen tek çocuk olduğunu ama babasının ilk evliliğinden 4 kardeşi olduğunu söyledi.

Etiyopya'dan geldi, babasının öldüğünü öğrendi

Eman Muzaffer, annesinin ailesi tarafından büyütüldüğünü ve altı yaşına kadar babası ile telefonda görüştüğünü, daha sonra kendisine ulaşamadığını ve onu bulmak istediğini söyleyerek yaşadıklarını anlattı.

Etiyopya'dan geldi, babasının öldüğünü öğrendi

Çok geçmeden telefonlar gelmeye başladı. Yayına bağlanan kişiler, baba Muzaffer Uzun'un pandemi zamanında korona olarak vefat ettiğini açıkladı.

Etiyopya'dan geldi, babasının öldüğünü öğrendi

Büyük yıkım yaşayan Eman Muzeffer "keşke daha önce gelseydim" dedi.

Etiyopya'dan geldi, babasının öldüğünü öğrendi

Kardeşlerini aramaya devam etmek isteyen kadına, sevindiren haber dakikalar içinde geldi.

Etiyopya'dan geldi, babasının öldüğünü öğrendi

Yayına bağlanan erkek kardeşi, Eman'ın varlığından haberdar olmadıklarını, kardeşleri ise kabulleneceklerini söyledi.

Etiyopya'dan geldi, babasının öldüğünü öğrendi

Bir diğer telefona bağlanan isim ise amcası Cemil oldu.

Etiyopya'dan geldi, babasının öldüğünü öğrendi

Amca, Muzaffer ağabeyi ile geçmiş tarihte iş için Suudi Arabistan'da bulunduklarını ama bu durumdan hiç haberi olmadığını söyledi.

Etiyopya'dan geldi, babasının öldüğünü öğrendi

Müge Anlı, Eman'ı yalnız bırakmamalarını söyleyerek aileyi yayına davet etti.

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