Etiyopya'dan geldi, babasının öldüğünü öğrendi

Eman, annesi ve babasının Suudi Arabistan'da tanıştıklarını, bu evlilikten dünyaya gelen tek çocuk olduğunu ama babasının ilk evliliğinden 4 kardeşi olduğunu söyledi.
Eman Muzaffer, annesinin ailesi tarafından büyütüldüğünü ve altı yaşına kadar babası ile telefonda görüştüğünü, daha sonra kendisine ulaşamadığını ve onu bulmak istediğini söyleyerek yaşadıklarını anlattı.
Çok geçmeden telefonlar gelmeye başladı. Yayına bağlanan kişiler, baba Muzaffer Uzun'un pandemi zamanında korona olarak vefat ettiğini açıkladı.
Yayına bağlanan erkek kardeşi, Eman'ın varlığından haberdar olmadıklarını, kardeşleri ise kabulleneceklerini söyledi.
Amca, Muzaffer ağabeyi ile geçmiş tarihte iş için Suudi Arabistan'da bulunduklarını ama bu durumdan hiç haberi olmadığını söyledi.