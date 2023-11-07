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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Genç aşçı cinayete mi kurban gitti? Yusuf Kavuk olayında son dakika gelişmeleri...

GİRİŞ TARİHİ: 07.11.2023, 14:58 GÜNCELLEME TARİHİ: 07.11.2023, 16:45
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Genç aşçı cinayete mi kurban gitti? Yusuf Kavuk olayında son dakika gelişmeleri...

atv'nin ilgiyle izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Yusuf Kavuk'un kaybı araştırılıyor. Alaçatı'da aşçılık yapan Yusuf Kavuk'un Bursa'dan kaybolduğu ifade edildi. Yusuf Kavuk'un nerede olduğu sırrını korurken canlı yayında konuşulanlar da şüpheleri artırdı.

Genç aşçı cinayete mi kurban gitti? Yusuf Kavuk olayında son dakika gelişmeleri...

Yusuf Kavuk'un kaybı üzerine stüdyoya gelen ailenin endişesi ise Yusuf Kavuk'un bir cinayete kurban gitmiş olma ihtimaliydi...

Genç aşçı cinayete mi kurban gitti? Yusuf Kavuk olayında son dakika gelişmeleri...

Yusuf Kavuk'un Alaçatı'da aşçılık yaptığı dönemde tanıştığı Derya Altun ve kardeşleriyle kurduğu arkadaşlığın boyutu ise akılları karıştırdı.

Genç aşçı cinayete mi kurban gitti? Yusuf Kavuk olayında son dakika gelişmeleri...

Evli olduğu öğrenilen Derya Altun'la ilişkisi olduğu öne sürülen genç aşçı Yusuf Kavuk'un nerede olduğu belirsizliğini koruyor.

Genç aşçı cinayete mi kurban gitti? Yusuf Kavuk olayında son dakika gelişmeleri...

Yusuf Kavuk'u son gören kişinin eski patronu Arsen Bey'in olduğu ifade edildi.

Genç aşçı cinayete mi kurban gitti? Yusuf Kavuk olayında son dakika gelişmeleri...

Genç aşçının görüştüğü son isim olarak dikkat çeken Arsen Bey, "Yusuf'un telaşlı bir hali yoktu. Bir arkadaşından da bahsetmedi" dedi.

Genç aşçı cinayete mi kurban gitti? Yusuf Kavuk olayında son dakika gelişmeleri...

Yusuf'un kendisini Makedonya tatilinden döndükten sonra aradığını belirten Arsen Bey, "Kendisini askeri personel olarak tanıtan bir kişinin kendisini tehdit ettiğini söyledi" sözlerini kullandı.

Genç aşçı cinayete mi kurban gitti? Yusuf Kavuk olayında son dakika gelişmeleri...

Daha önce gelen ihbar telefonlarında da 'askeri personel' ifadesinin kullanılması dikkat çekti.

Genç aşçı cinayete mi kurban gitti? Yusuf Kavuk olayında son dakika gelişmeleri...

Yusuf Kavuk'un özel ilişkilerinden sohbet boyunca hiç bahsetmediğini vurgulayan Arsen Bey, "Yusuf'un kız arkadaşlarını da pek tanımazdım" diye konuştu.

Genç aşçı cinayete mi kurban gitti? Yusuf Kavuk olayında son dakika gelişmeleri...

Müge Anlı, "Aşağıda Yusuf'u beklediğini öne süren Harun Bey'in 500-600 güzellik merkezi var. İşi başından aşkın olan bir kişi" ifadelerine yer verdi.

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