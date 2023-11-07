Genç aşçı cinayete mi kurban gitti? Yusuf Kavuk olayında son dakika gelişmeleri...

atv'nin ilgiyle izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Yusuf Kavuk'un kaybı araştırılıyor. Alaçatı'da aşçılık yapan Yusuf Kavuk'un Bursa'dan kaybolduğu ifade edildi. Yusuf Kavuk'un nerede olduğu sırrını korurken canlı yayında konuşulanlar da şüpheleri artırdı.
Yusuf Kavuk'un kaybı üzerine stüdyoya gelen ailenin endişesi ise Yusuf Kavuk'un bir cinayete kurban gitmiş olma ihtimaliydi...
Yusuf Kavuk'un Alaçatı'da aşçılık yaptığı dönemde tanıştığı Derya Altun ve kardeşleriyle kurduğu arkadaşlığın boyutu ise akılları karıştırdı.
Evli olduğu öğrenilen Derya Altun'la ilişkisi olduğu öne sürülen genç aşçı Yusuf Kavuk'un nerede olduğu belirsizliğini koruyor.
Genç aşçının görüştüğü son isim olarak dikkat çeken Arsen Bey, "Yusuf'un telaşlı bir hali yoktu. Bir arkadaşından da bahsetmedi" dedi.
Yusuf'un kendisini Makedonya tatilinden döndükten sonra aradığını belirten Arsen Bey, "Kendisini askeri personel olarak tanıtan bir kişinin kendisini tehdit ettiğini söyledi" sözlerini kullandı.
Yusuf Kavuk'un özel ilişkilerinden sohbet boyunca hiç bahsetmediğini vurgulayan Arsen Bey, "Yusuf'un kız arkadaşlarını da pek tanımazdım" diye konuştu.