Gökhan Tombak'a ne oldu, define için mi öldürüldü?

Burdur'un Karaaliler köyünde evinin önünde tüfekle öldürülen Gökhan Tombak cinayetinde katil kim? İddiaların odağındaki muhtarın oğlu canlı yayında Gökhan Tombak'ın eşi Asuman Toprak ile yüzleşti.
1 Aralık Perşembe günü gece saatlerinde Bucak ilçesi Karaaliler Mahallesi'nde öldürülen evli ve 2 çocuk babası Gökhan Tombak cinayeti araştırılmaya devam ediyor.
Kocasının ölümü hakkında şüpheleri olan ve Müge Anlı'dan yardım isteyen Asuman Toprak, cinayete dair bilgisinin olduğunu düşündüğü Mehmet Çelik'i suçladı.
Gökhan Tombak'ın köyün muhtarı Hasan Uçar ile de bir husumeti olduğunu söyleyen Asuman Toprak, şüphelendiği isimlerden şikayetçi oldu.
Karaaliler köyünde üfürükçü olarak bilindiği iddia edilen Mehmet Çelik, "Ben üfürükçü değilim. Dini bilgim yok" dedi.
Köyde hakkında ortaya atılan birçok iddia olduğu ortaya çıkan Mehmet Çelik ile ilgili şoke eden bir bilgi daha canlı yayında yer aldı.
Mehmet Çelik'in, köyün muhtarı Hasan Uçar'ın eşiyle ilişkisinin olduğu gündeme gelirken Mehmet Çelik bu iddiayı da yalanladı.
Gökhan Tombak'ın ölmeden önce bir 'lahit' bulduğunu belirten Mehmet Çelik, "Belki bu yüzden öldürülmüş olabilir" ifadelerini kullandı.
7 Şubat 2024 tarihli canlı yayınına katılan iddiaların odağında muhtarın oğlu Ahmet Uçar önemli açıklamalarda bulundu.