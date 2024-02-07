canli-yayin
CANLI YAYIN
Mutfak Bahane
11

BİLDİRİMLER

  • Ateş Kuşları - 2. Fragman

    Ateş Kuşları

    YENİ FRAGMAN
  • Ateş Kuşları

    Ateş Kuşları

    YENİ FRAGMAN
  • atv Gün Ortası

    atv Gün Ortası

    YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert

    Müge Anlı ile Tatlı Sert

    YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri

    Kahvaltı Haberleri

    YENİ BÖLÜM
  • Ben Bu Cihana Sığmazam

    Ben Bu Cihana Sığmazam

    YENİ BÖLÜM
  • Kuruluş Osman - 2. Fragman

    Kuruluş Osman

    YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Osman

    Kuruluş Osman

    YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber

    atv Ana Haber

    YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da

    Esra Erol'da

    YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane

    Mutfak Bahane

    YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Gökhan Tombak'a ne oldu, define için mi öldürüldü?

GİRİŞ TARİHİ: 07.02.2024, 14:38 GÜNCELLEME TARİHİ: 07.02.2024, 14:52
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Gökhan Tombak'a ne oldu, define için mi öldürüldü?

Burdur'un Karaaliler köyünde evinin önünde tüfekle öldürülen Gökhan Tombak cinayetinde katil kim? İddiaların odağındaki muhtarın oğlu canlı yayında Gökhan Tombak'ın eşi Asuman Toprak ile yüzleşti.

Gökhan Tombak'a ne oldu, define için mi öldürüldü?

1 Aralık Perşembe günü gece saatlerinde Bucak ilçesi Karaaliler Mahallesi'nde öldürülen evli ve 2 çocuk babası Gökhan Tombak cinayeti araştırılmaya devam ediyor.

Gökhan Tombak'a ne oldu, define için mi öldürüldü?

Kocasının ölümü hakkında şüpheleri olan ve Müge Anlı'dan yardım isteyen Asuman Toprak, cinayete dair bilgisinin olduğunu düşündüğü Mehmet Çelik'i suçladı.

Gökhan Tombak'a ne oldu, define için mi öldürüldü?

Gökhan Tombak'ın köyün muhtarı Hasan Uçar ile de bir husumeti olduğunu söyleyen Asuman Toprak, şüphelendiği isimlerden şikayetçi oldu.

Gökhan Tombak'a ne oldu, define için mi öldürüldü?

Karaaliler köyünde üfürükçü olarak bilindiği iddia edilen Mehmet Çelik, "Ben üfürükçü değilim. Dini bilgim yok" dedi.

Gökhan Tombak'a ne oldu, define için mi öldürüldü?

Köyde hakkında ortaya atılan birçok iddia olduğu ortaya çıkan Mehmet Çelik ile ilgili şoke eden bir bilgi daha canlı yayında yer aldı.

Gökhan Tombak'a ne oldu, define için mi öldürüldü?

Mehmet Çelik'in, köyün muhtarı Hasan Uçar'ın eşiyle ilişkisinin olduğu gündeme gelirken Mehmet Çelik bu iddiayı da yalanladı.

Gökhan Tombak'a ne oldu, define için mi öldürüldü?

Gökhan Tombak'ın ölmeden önce bir 'lahit' bulduğunu belirten Mehmet Çelik, "Belki bu yüzden öldürülmüş olabilir" ifadelerini kullandı.

Gökhan Tombak'a ne oldu, define için mi öldürüldü?

7 Şubat 2024 tarihli canlı yayınına katılan iddiaların odağında muhtarın oğlu Ahmet Uçar önemli açıklamalarda bulundu.

Gökhan Tombak'a ne oldu, define için mi öldürüldü?

Gökhan Tombak'ın köyde annesi hakkında attığı iftiraları bilmediğini söyleyen muhtarın oğlu Ahmet Uçar, bu dedikodulardan yeni haberi olduğunu söyledi.

DİĞER GALERİLER

ARAMA

CANLI YAYIN