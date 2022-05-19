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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Günlerce kayıp olarak aranmıştı...

GİRİŞ TARİHİ: 19.05.2022, 11:49 GÜNCELLEME TARİHİ: 19.05.2022, 11:51
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Günlerce kayıp olarak aranmıştı...

Gözü yaşlı abla ve anne Müge Anlı'nın kapısını çalmıştı.

Günlerce kayıp olarak aranmıştı...

Dün müjdeli haberi verdi Müge Anlı.

Günlerce kayıp olarak aranmıştı...

24 yaşındaki engelli Songül Işık bulunmuştu.

Günlerce kayıp olarak aranmıştı...

Aile gözyaşları içinde kızlarını almaya gittiler...

Günlerce kayıp olarak aranmıştı...

Canlı yayına gelen aile ve kaçırdığı iddia edilen kişi yüzleşiyor...

Günlerce kayıp olarak aranmıştı...

Songül'ü kaçıran kişi 4 ay önce tanıştığını iddia etti.

Günlerce kayıp olarak aranmıştı...

Şeyhamit sosyal medyadaki kişinin kendisi olmadığını söyledi.

Günlerce kayıp olarak aranmıştı...

Daha önce de engelli bir kızı kaçırdı mı?

Günlerce kayıp olarak aranmıştı...

Bu iddiaları yalanlayan adam, kadınların engelli olduğunu sonradan anladığını söyledi.

Günlerce kayıp olarak aranmıştı...

Songül, Şeyhamit'i sevdiğini isteyerek kaçtığını söyledi.

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