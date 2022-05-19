Günlerce kayıp olarak aranmıştı...

Gözü yaşlı abla ve anne Müge Anlı'nın kapısını çalmıştı. Dün müjdeli haberi verdi Müge Anlı. 24 yaşındaki engelli Songül Işık bulunmuştu. Aile gözyaşları içinde kızlarını almaya gittiler... Canlı yayına gelen aile ve kaçırdığı iddia edilen kişi yüzleşiyor... Songül'ü kaçıran kişi 4 ay önce tanıştığını iddia etti. Şeyhamit sosyal medyadaki kişinin kendisi olmadığını söyledi. Daha önce de engelli bir kızı kaçırdı mı? Bu iddiaları yalanlayan adam, kadınların engelli olduğunu sonradan anladığını söyledi. Songül, Şeyhamit'i sevdiğini isteyerek kaçtığını söyledi. Heyet raporu olmayan Songül'ü ailesi bırakmayacağını söyledi. Songül'ün ablası, Şeyhamit'ten şikayetçi olacaklarını sözlerine ekledi. Yayına bağlanan kişiler oldu... Şeyhamit'in daha önce 2 kere evlendi öğrenildi. Müge Anlı'da bir kayıp daha bulunurken, olayın neticesinin ne olacağı merak konusu...