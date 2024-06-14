canli-yayin
CANLI YAYIN
atv Gün Ortası
8
BİLDİRİMLER
  • Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
    Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Alan
    Alan YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Herkes onu merak ediyordu. Müge Anlı'daki Sinan Sardoğan şimdi ne yapıyor?

GİRİŞ TARİHİ: 14.06.2024, 11:13 GÜNCELLEME TARİHİ: 14.06.2024, 12:41
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Herkes onu merak ediyordu. Müge Anlı'daki Sinan Sardoğan şimdi ne yapıyor?

Müge Anlı İle Tatlı Sert programında aranan 64 yaşındaki Arife Gökçe'nin kaybıyla hayatımıza giren, izleyiciye saç baş yolduran Sinan Sardoğan'ın nerede olduğu, neler yaptığı merak konusuydu. Yaşlı kadınlara müstehcen mesajlar atan, kamuoyunun tepkisini çeken Sinan Sardoğan canlı yayındaki açıklamalarıyla adeta izleyiciyi sinir krizlerine sokmuştu. Sinan Sardoğan'ın akıbetini ve yaşadıklarını sizler için derledik.

Herkes onu merak ediyordu. Müge Anlı'daki Sinan Sardoğan şimdi ne yapıyor?

Tokat'ta yaşanan olaylar milyonları şoke etti. 5 çocuk 12 torun sahibi Arife Gökçe'ye cinsel içerikli mesajlar atan ve yaşlı kadının kaybolmasında payı olduğu söylenen Sinan Sardoğan'un suçu ispat edilememişti.

Herkes onu merak ediyordu. Müge Anlı'daki Sinan Sardoğan şimdi ne yapıyor?

Olay sonrası kıyafetlerini yakarak yok eden Sinan Sardoğan'ın hareketleri şüpheli görüldü.

Herkes onu merak ediyordu. Müge Anlı'daki Sinan Sardoğan şimdi ne yapıyor?

Yayına telefon yağdı, birçok kadın yaşadığı mağduriyeti dile getirdi.

Herkes onu merak ediyordu. Müge Anlı'daki Sinan Sardoğan şimdi ne yapıyor?

Annesinin telefonundan elli yaş üstü kadınların telefon numarasına ulaşan ve onlara müstehcen mesajlar yazan Sinan Sardoğan, programa katıldığında çekinken tavırlar sergilese de sonrasında işler değişti.

Herkes onu merak ediyordu. Müge Anlı'daki Sinan Sardoğan şimdi ne yapıyor?

Hakkındaki tüm suçlamaları reddeden Sinan Sardoğan açıklamalarıyla milyonları şaşkına çevirdi.

Herkes onu merak ediyordu. Müge Anlı'daki Sinan Sardoğan şimdi ne yapıyor?

Annesi yaşındaki kadınları taciz ettiği öne sürülen Sardoğan'ın Müge Anlı ile olan diyoglarıyla hafızalara kazındı.

Herkes onu merak ediyordu. Müge Anlı'daki Sinan Sardoğan şimdi ne yapıyor?

Araştırmacı gazetecinin "Yolda görürsen bana selam verme..." dediği Sinan Sardoğan, küçük bir çocuğa cinsel istismardan dolayı cezaevine girdi.

Herkes onu merak ediyordu. Müge Anlı'daki Sinan Sardoğan şimdi ne yapıyor?

Çocuğun televizyonda görünce tanıdığı Sardoğan, tutuklandı.

Herkes onu merak ediyordu. Müge Anlı'daki Sinan Sardoğan şimdi ne yapıyor?

"Çok korkuyorum, pişmanım " dese de demir parmaklıklar ardına girmekten kurtulamayan Sinan Sardoğan'ın akıbeti milyonlar tarafından merak konusu oldu.

DİĞER GALERİLER
ARAMA
CANLI YAYIN