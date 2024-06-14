Herkes onu merak ediyordu. Müge Anlı'daki Sinan Sardoğan şimdi ne yapıyor?

Müge Anlı İle Tatlı Sert programında aranan 64 yaşındaki Arife Gökçe'nin kaybıyla hayatımıza giren, izleyiciye saç baş yolduran Sinan Sardoğan'ın nerede olduğu, neler yaptığı merak konusuydu. Yaşlı kadınlara müstehcen mesajlar atan, kamuoyunun tepkisini çeken Sinan Sardoğan canlı yayındaki açıklamalarıyla adeta izleyiciyi sinir krizlerine sokmuştu. Sinan Sardoğan'ın akıbetini ve yaşadıklarını sizler için derledik.
Tokat'ta yaşanan olaylar milyonları şoke etti. 5 çocuk 12 torun sahibi Arife Gökçe'ye cinsel içerikli mesajlar atan ve yaşlı kadının kaybolmasında payı olduğu söylenen Sinan Sardoğan'un suçu ispat edilememişti.
Annesinin telefonundan elli yaş üstü kadınların telefon numarasına ulaşan ve onlara müstehcen mesajlar yazan Sinan Sardoğan, programa katıldığında çekinken tavırlar sergilese de sonrasında işler değişti.
Annesi yaşındaki kadınları taciz ettiği öne sürülen Sardoğan'ın Müge Anlı ile olan diyoglarıyla hafızalara kazındı.
Araştırmacı gazetecinin "Yolda görürsen bana selam verme..." dediği Sinan Sardoğan, küçük bir çocuğa cinsel istismardan dolayı cezaevine girdi.