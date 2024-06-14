Herkes onu merak ediyordu. Müge Anlı'daki Sinan Sardoğan şimdi ne yapıyor?

Müge Anlı İle Tatlı Sert programında aranan 64 yaşındaki Arife Gökçe'nin kaybıyla hayatımıza giren, izleyiciye saç baş yolduran Sinan Sardoğan'ın nerede olduğu, neler yaptığı merak konusuydu. Yaşlı kadınlara müstehcen mesajlar atan, kamuoyunun tepkisini çeken Sinan Sardoğan canlı yayındaki açıklamalarıyla adeta izleyiciyi sinir krizlerine sokmuştu. Sinan Sardoğan'ın akıbetini ve yaşadıklarını sizler için derledik.