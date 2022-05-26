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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

İşe diye çıktı bir daha geri dönmedi!

19 yaşındaki yüzde elli engelli kızın nerede olduğu merak konusu.

GİRİŞ TARİHİ: 26.05.2022, 14:24 GÜNCELLEME TARİHİ: 26.05.2022, 14:30
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İşe diye çıktı bir daha geri dönmedi!

Şeyda'nın gözü yaşlı anne ve anneannesi Müge Anlı'ya koştu.

İşe diye çıktı bir daha geri dönmedi!

Endişeli olan aile, ne isterlerse yapacaklarını söyledi...

İşe diye çıktı bir daha geri dönmedi!

19 yaşındaki yüzde elli engelli kızın nerede olduğu merak konusu.

İşe diye çıktı bir daha geri dönmedi!

Genç kız ile ilgili sıcak gelişmeyi Müge Anlı canlı yayında açıkladı!

İşe diye çıktı bir daha geri dönmedi!

Moda tasarımı okuyan kızın arkadaşı Müge Anlı'yı aradı...

İşe diye çıktı bir daha geri dönmedi!

Yayının ardından aileyle görüşen Şeydanur neredeydi?

İşe diye çıktı bir daha geri dönmedi!

23 Mayıs'tan beri kayıptı...

İşe diye çıktı bir daha geri dönmedi!

Sevdiği çocuğa kaçan kız, çocuk ve ailesiyle yaşadığını söyledi.

İşe diye çıktı bir daha geri dönmedi!

Çocuğun ailesi 2 ay sonra genç kızı getirecekleri iddiası ortaya atıldı!

İşe diye çıktı bir daha geri dönmedi!

Annesinin feryadı yürekleri dağladı...

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