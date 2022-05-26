İşe diye çıktı bir daha geri dönmedi!

Şeyda'nın gözü yaşlı anne ve anneannesi Müge Anlı'ya koştu. Endişeli olan aile, ne isterlerse yapacaklarını söyledi... 19 yaşındaki yüzde elli engelli kızın nerede olduğu merak konusu. Genç kız ile ilgili sıcak gelişmeyi Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Moda tasarımı okuyan kızın arkadaşı Müge Anlı'yı aradı... Yayının ardından aileyle görüşen Şeydanur neredeydi? 23 Mayıs'tan beri kayıptı... Sevdiği çocuğa kaçan kız, çocuk ve ailesiyle yaşadığını söyledi. Çocuğun ailesi 2 ay sonra genç kızı getirecekleri iddiası ortaya atıldı! Annesinin feryadı yürekleri dağladı... Annesine yaptığı paylaşımları silmesini söyledi genç kız... Adana'da oldukları öğrenilen gençleri ikna etmek o kadar kolay olmadı! Anneannesi gelmesini istediğini, evlendirmek isterse izin vereceğini söyledi... İsmi Mehmet olduğu öğrenilen genç adamın aşçı olduğu öğrenildi... Sesini duyan aile, Müge Anlı'ya çok teşekkür etti. Gözü yaşlı bir ailenin daha göz yaşı Müge Anlı sayesinde durdu!