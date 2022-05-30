Katil ortaya çıktı mı?

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 'Muhammet Burhan'ı kim öldürdü' sorusuna hala yanıt arıyor. Başarılı programcı Müge Anlı, sorularıyla düğümü çözmeye çalıştı. Bir köyü birbirine düşüren iddialar, çelişkiler, tanıklar... Taraflar canlı yayında karşı karşıya. Selami Şen'de canlı yayına geldi. Taraflar karşılıklı iddialarda bulunmaya devam etti... Muhammet Burhan cinayetinde kilit soru? Eşinin sevgilisi o akşam neredeydi? Cinayetten sonra Selami telefonunu neden sıfırladı? 10 farklı görgü tanığı, ortak şüpheler... İddialara göre Selami Şen, cinayetin işlendiği gün Ovasaray köprüsünde balık tutuyordu... Onu yalanlayan 10 tane görgü tanığı vardı. Selami 'sarıldığımda DNA'sı bulaşmış mıdır?' diye niye sordu? Selami Şen'in çalıştığı mermer fabrikasından gittiği bölge 19 km. Araçla 20 dakikada gelmek mümkünken olay yerine yürüyerek gelmek 4 dakika mesafede... 10 tanığa göre Selami Şen, olay günü yeşilırmak kıyısından başka bir yerde değildi. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...