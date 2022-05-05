Kızını aramak için Müge Anlı'ya geldi kendisi de kayboldu

5 Mayıs Perşembe günü Müge Anlı İle Tatlı Sert'e katılan anne-oğulun şaşırtan hikayesi Saffet Yılmaz ve babası Ali Yılmaz nerede? Kızı Saffet Yılmaz'ı aramak için Ankara'dan geldiler. Sokakta kaldılar, eşyaları çalındı, babaları kayboldu. Canlı yayına gelen anne- oğul ve torunu 1,5 aydır sokakta yaşadıklarını iddia ettiler. Konuyla ilgili çok sayıda iddia ve telefon bağlantısı oldu. Saffet Yılmaz'ın babası ise torununa çorba almaya gitti, kayıplara karıştı. Babanın alkolik olduğu iddia edildi. 2 çocuk annesi Saffet Yılmaz eşinden ayrıldıktan sonra ailesiyle yaşıyordu. Telefona bağlanan izleyici Saffet Yılmaz'ı tanıdığını iddia etti. Kendisinin Ankara'da olduğunu ve yaşadığını söyledi. Canlı yayına gelen erkek kardeşinin ise hasta ve işsiz olduğu anlaşıldı. Kardeşinin iddiaları da çok konuşuldu. Hurdacılık yaparak hayatını sürdüren ailenin son çaresi Müge Anlı oldu. Müge Anlı'ya gelen bilgiye göre Saffet Yılmaz'da bir diğer çocuğunu arıyor...