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Kızını aramak için Müge Anlı'ya geldi kendisi de kayboldu

GİRİŞ TARİHİ: 05.05.2022, 15:14 GÜNCELLEME TARİHİ: 05.05.2022, 15:16
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Kızını aramak için Müge Anlı'ya geldi kendisi de kayboldu

5 Mayıs Perşembe günü Müge Anlı İle Tatlı Sert'e katılan anne-oğulun şaşırtan hikayesi

Kızını aramak için Müge Anlı'ya geldi kendisi de kayboldu

Saffet Yılmaz ve babası Ali Yılmaz nerede?

Kızını aramak için Müge Anlı'ya geldi kendisi de kayboldu

Kızı Saffet Yılmaz'ı aramak için Ankara'dan geldiler.

Kızını aramak için Müge Anlı'ya geldi kendisi de kayboldu

Sokakta kaldılar, eşyaları çalındı, babaları kayboldu.

Kızını aramak için Müge Anlı'ya geldi kendisi de kayboldu

Canlı yayına gelen anne- oğul ve torunu 1,5 aydır sokakta yaşadıklarını iddia ettiler.

Kızını aramak için Müge Anlı'ya geldi kendisi de kayboldu

Konuyla ilgili çok sayıda iddia ve telefon bağlantısı oldu.

Kızını aramak için Müge Anlı'ya geldi kendisi de kayboldu

Saffet Yılmaz'ın babası ise torununa çorba almaya gitti, kayıplara karıştı.

Kızını aramak için Müge Anlı'ya geldi kendisi de kayboldu

Babanın alkolik olduğu iddia edildi.

Kızını aramak için Müge Anlı'ya geldi kendisi de kayboldu

2 çocuk annesi Saffet Yılmaz eşinden ayrıldıktan sonra ailesiyle yaşıyordu.

Kızını aramak için Müge Anlı'ya geldi kendisi de kayboldu

Telefona bağlanan izleyici Saffet Yılmaz'ı tanıdığını iddia etti.

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