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Konya'daki kayıp çocukları kim kaçırdı? Müge Anlı'nın yayını ihbar kabul edildi ve emniyet harekete geçti...

GİRİŞ TARİHİ: 26.10.2023, 12:28 GÜNCELLEME TARİHİ: 26.10.2023, 14:23
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Konya'daki kayıp çocukları kim kaçırdı? Müge Anlı'nın yayını ihbar kabul edildi ve emniyet harekete geçti...

13 Ekim'de Konya'dan kaybolan Sude ve Cumali Akçam kardeşlerden 11 gündür haber alınamıyordu.

Konya'daki kayıp çocukları kim kaçırdı? Müge Anlı'nın yayını ihbar kabul edildi ve emniyet harekete geçti...

Anne Keziban Dağlı, Konya'dan aynı tarihte farklı yerlerden kaybolan çocukları için eski eşi Burhan Akçam ve şu an boşanma aşamasında olduğu eşi Yusuf Dağlı'dan şüpheleniyordu.

Konya'daki kayıp çocukları kim kaçırdı? Müge Anlı'nın yayını ihbar kabul edildi ve emniyet harekete geçti...

Boşanma aşamasında olduğu eşinin kendisinden intikam almak için çocuklarını kaçırdığını iddia eden Keziban Hanım, sürekli tehdit mesajları aldığını söyledi.

Konya'daki kayıp çocukları kim kaçırdı? Müge Anlı'nın yayını ihbar kabul edildi ve emniyet harekete geçti...

Yusuf Dağlı'nın "Annenize öyle bir acı yaşatacağım ki dünyanın kaç bucak olduğunu görecek" diye mesaj attığını söyleyen Kezban Dağlı, şiddet gördüğünü belirtti.

Konya'daki kayıp çocukları kim kaçırdı? Müge Anlı'nın yayını ihbar kabul edildi ve emniyet harekete geçti...

Çocukları Sude ve Cumali'nin eve geri dönmesi için tutulduğunu iddia eden Keziban Hanım, Yusuf Dağlı'nın kaçırmış olabileceğini söyledi.

Konya'daki kayıp çocukları kim kaçırdı? Müge Anlı'nın yayını ihbar kabul edildi ve emniyet harekete geçti...

Oğlu Muhammed Samet'in Yusuf Dağlı'ın öz kızı ile evli olduğunu söyleyen Keziban Dağlı, "Torunlarını da oğluma vermek istemiyordu, şiddet problemi var" dedi.

Konya'daki kayıp çocukları kim kaçırdı? Müge Anlı'nın yayını ihbar kabul edildi ve emniyet harekete geçti...

İddiaların odağındaki kardeşlerin üvey babası Yusuf Dağlı, canlı yayına bağlanarak eşinin söylediklerini yalanladı.

Konya'daki kayıp çocukları kim kaçırdı? Müge Anlı'nın yayını ihbar kabul edildi ve emniyet harekete geçti...

Yusuf Dağlı olay günü Cumali'yi annesinin yanına göndermek istediğini ama onun istemediğini, ertesi gün ise saat 8'de evden kaçtığını ve sonradan kayıp haberinin geldiğini söyledi.

Konya'daki kayıp çocukları kim kaçırdı? Müge Anlı'nın yayını ihbar kabul edildi ve emniyet harekete geçti...

Eşi Yusuf Dağlı'nın kendisini tehdit ettiğini söyleyen Keziban Hanım, "Yusuf çocuklarımı tarlada çalıştırmak için aldı ve şu an bana acı çektirmeye çalışıyor" dedi.

Konya'daki kayıp çocukları kim kaçırdı? Müge Anlı'nın yayını ihbar kabul edildi ve emniyet harekete geçti...

Yayına bağlanan başka bir izleyici ise anne Keziban Dağlı'nın çocuklarına ilgisiz olduğunu, üvey babasının Cumali'yi dövdüğünü, küçük çocuğun ıslak yerlerde yattığını ve eziyet gördüğünü iddia etti.

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