Konya'daki kayıp çocukları kim kaçırdı? Müge Anlı'nın yayını ihbar kabul edildi ve emniyet harekete geçti...

Anne Keziban Dağlı, Konya'dan aynı tarihte farklı yerlerden kaybolan çocukları için eski eşi Burhan Akçam ve şu an boşanma aşamasında olduğu eşi Yusuf Dağlı'dan şüpheleniyordu.
Boşanma aşamasında olduğu eşinin kendisinden intikam almak için çocuklarını kaçırdığını iddia eden Keziban Hanım, sürekli tehdit mesajları aldığını söyledi.
Yusuf Dağlı'nın "Annenize öyle bir acı yaşatacağım ki dünyanın kaç bucak olduğunu görecek" diye mesaj attığını söyleyen Kezban Dağlı, şiddet gördüğünü belirtti.
Çocukları Sude ve Cumali'nin eve geri dönmesi için tutulduğunu iddia eden Keziban Hanım, Yusuf Dağlı'nın kaçırmış olabileceğini söyledi.
Oğlu Muhammed Samet'in Yusuf Dağlı'ın öz kızı ile evli olduğunu söyleyen Keziban Dağlı, "Torunlarını da oğluma vermek istemiyordu, şiddet problemi var" dedi.
İddiaların odağındaki kardeşlerin üvey babası Yusuf Dağlı, canlı yayına bağlanarak eşinin söylediklerini yalanladı.
Yusuf Dağlı olay günü Cumali'yi annesinin yanına göndermek istediğini ama onun istemediğini, ertesi gün ise saat 8'de evden kaçtığını ve sonradan kayıp haberinin geldiğini söyledi.
Eşi Yusuf Dağlı'nın kendisini tehdit ettiğini söyleyen Keziban Hanım, "Yusuf çocuklarımı tarlada çalıştırmak için aldı ve şu an bana acı çektirmeye çalışıyor" dedi.