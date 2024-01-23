Motosikletiyle kaybolan Ali Diken'e ne oldu?

32 yaşındaki Ali Diken'i aramak için yayına gelen annesi ve yengesi gözyaşları içinde Müge Anlı'dan yardım istedi.
Antalya Konyaaltı'da yaşayan genç adamın, motokuryelik yaptığı ve kendi halinde biri olduğunu öğrendildi.
Anne Nermin Diken, en son görüştüğü arkadaşı Ercan'a ulaştı. Nermin Diken canlı yayında, Ercan'ın, Ali ve Zeynel Boyacı isimli bir arkadaşlarıyla kafede on dakika görüştüklerini söylediğini ifade etti.
Kafeden çıktıktan sonra bir akaryakıt istasyonuna gittikleri yiyecek ve içecek aldıkları ortaya çıktı.
Öte yandan Ali'nin kaybolduğu gün annesi Nermin Diken, Ali'yi aradığını fakat telefonu başkasının açtığını ve 'Ali'yle sabaha kadar oturduk telefonunu bende unuttu eve uyumaya gitti' dediğini anlattı.