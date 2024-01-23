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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Motosikletiyle kaybolan Ali Diken'e ne oldu?

GİRİŞ TARİHİ: 23.01.2024, 15:16 GÜNCELLEME TARİHİ: 23.01.2024, 15:31
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Motosikletiyle kaybolan Ali Diken'e ne oldu?

32 yaşındaki Ali Diken'i aramak için yayına gelen annesi ve yengesi gözyaşları içinde Müge Anlı'dan yardım istedi.

Motosikletiyle kaybolan Ali Diken'e ne oldu?

32 yaşındaki Ali Diken'e 34 gündür ulaşılamıyordu.

Motosikletiyle kaybolan Ali Diken'e ne oldu?

20 Aralık 2023 Çarşamba günü motosikletiyle birlikte Antalya'dan kayboldu.

Motosikletiyle kaybolan Ali Diken'e ne oldu?

Antalya Konyaaltı'da yaşayan genç adamın, motokuryelik yaptığı ve kendi halinde biri olduğunu öğrendildi.

Motosikletiyle kaybolan Ali Diken'e ne oldu?

Anne Nermin Diken, en son görüştüğü arkadaşı Ercan'a ulaştı. Nermin Diken canlı yayında, Ercan'ın, Ali ve Zeynel Boyacı isimli bir arkadaşlarıyla kafede on dakika görüştüklerini söylediğini ifade etti.

Motosikletiyle kaybolan Ali Diken'e ne oldu?

Kafeden çıktıktan sonra bir akaryakıt istasyonuna gittikleri yiyecek ve içecek aldıkları ortaya çıktı.

Motosikletiyle kaybolan Ali Diken'e ne oldu?

En son akaryakıt istasyonunda görülen Ali'den bir daha haber alınmamıştı.

Motosikletiyle kaybolan Ali Diken'e ne oldu?

Öte yandan Ali'nin kaybolduğu gün annesi Nermin Diken, Ali'yi aradığını fakat telefonu başkasının açtığını ve 'Ali'yle sabaha kadar oturduk telefonunu bende unuttu eve uyumaya gitti' dediğini anlattı.

Motosikletiyle kaybolan Ali Diken'e ne oldu?

O günden sonra telefonuna da ulaşılamamıştı.

Motosikletiyle kaybolan Ali Diken'e ne oldu?

Mide küçültme ameliyatı olup 130 kg'dan 74 kg'a indiği ve doktor kontrolleri olduğu için de ortadan kaybolmayacağı söylentiler arasındaydı.

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