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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı canlı yayınında gözaltına alındı. Cinayeti itiraf etti mi?

Müge Anlı canlı yayınında gözaltına alındı. Cinayeti itiraf etti mi?

GİRİŞ TARİHİ: 09.12.2024, 12:43 GÜNCELLEME TARİHİ: 09.12.2024, 12:53
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Müge Anlı canlı yayınında gözaltına alındı. Cinayeti itiraf etti mi?

Sayısız faili meçhul cinayeti aydınlayan Müge Anlı yayınında 12 yıldır yaşadığına dair kendisinden haber alınmayan Seda Karar'ın akıbetini araştırıyor. Seda Karar'ın ailesi araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan yardım istedi. Bütün oklar Gökhan isimli şahsın üzerindeydi. Canlı yayında sıcak dakikalar yaşandı.

Müge Anlı canlı yayınında gözaltına alındı. Cinayeti itiraf etti mi?

Evden ayrılan ve kaçtıktan bir süre sonra kendisinden haber alınmayan genç kadın, Gökhan isimli bir şahsın yanındaydı.

Müge Anlı canlı yayınında gözaltına alındı. Cinayeti itiraf etti mi?

Gerçekler adım adım ortaya çıktı.

Müge Anlı canlı yayınında gözaltına alındı. Cinayeti itiraf etti mi?

Gökhan'ın anlattıklarının gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

Müge Anlı canlı yayınında gözaltına alındı. Cinayeti itiraf etti mi?

Müge Anlı İle Tatlı Sert yayınına katılan Gökhan'ın 4 ya da 5 gün yanımda kaldı dediği Seda ile uzun süre sevgili oldukları kesinleşti.

Müge Anlı canlı yayınında gözaltına alındı. Cinayeti itiraf etti mi?

Hatta öyle ki Seda'nın bir bebek beklediği de hastane kayıtlarıyla açığa çıktı.

Müge Anlı canlı yayınında gözaltına alındı. Cinayeti itiraf etti mi?

Yıllardır kendisinden haber alınamayan kadının maaş kartını kullandığını da kabul etti.

Müge Anlı canlı yayınında gözaltına alındı. Cinayeti itiraf etti mi?

Yalan sözleriyle dikkatleri üzerine çeken Gökhan bugünkü Müge Anlı canlı yayınında gözaltına alındı.

Müge Anlı canlı yayınında gözaltına alındı. Cinayeti itiraf etti mi?

Seda Karar cinayete mi kurban gitti? Gökhan'dan cinayet itirafı gelecek mi? Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi her gün canlı yayınla 10.00'da atv'de

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