Müge Anlı canlı yayınında gözaltına alındı. Cinayeti itiraf etti mi?

Sayısız faili meçhul cinayeti aydınlayan Müge Anlı yayınında 12 yıldır yaşadığına dair kendisinden haber alınmayan Seda Karar'ın akıbetini araştırıyor. Seda Karar'ın ailesi araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan yardım istedi. Bütün oklar Gökhan isimli şahsın üzerindeydi. Canlı yayında sıcak dakikalar yaşandı.
Evden ayrılan ve kaçtıktan bir süre sonra kendisinden haber alınmayan genç kadın, Gökhan isimli bir şahsın yanındaydı.
Müge Anlı İle Tatlı Sert yayınına katılan Gökhan'ın 4 ya da 5 gün yanımda kaldı dediği Seda ile uzun süre sevgili oldukları kesinleşti.
Yalan sözleriyle dikkatleri üzerine çeken Gökhan bugünkü Müge Anlı canlı yayınında gözaltına alındı.
Seda Karar cinayete mi kurban gitti? Gökhan'dan cinayet itirafı gelecek mi? Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi her gün canlı yayınla 10.00'da atv'de