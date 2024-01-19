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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı cinayete kurban giden Gökhan Tombak'ın katilini buldu mu?

GİRİŞ TARİHİ: 19.01.2024, 12:36 GÜNCELLEME TARİHİ: 19.01.2024, 13:02
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Müge Anlı cinayete kurban giden Gökhan Tombak'ın katilini buldu mu?

1 Aralık 2022'de Burdur Bucak'a bağlı Karaaliler Köyü'ndeki evinin önünde tüfekle vurularak öldüren Gökhan Tombak'ın katili Müge Anlı'da aranıyor. Katil kim sorusuna yanıt bulundu mu? Yasak aşk Gökhan Tombak'ın sonunu mu getirdi?

Müge Anlı cinayete kurban giden Gökhan Tombak'ın katilini buldu mu?

Muhtar azası Gökhan Tombak'ın eşi Asuman Tombak, kocasının katil ya da katillerinin bulunması için araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan yardım istedi.

Müge Anlı cinayete kurban giden Gökhan Tombak'ın katilini buldu mu?

Gökhan Tombak neden öldürüldü? Cinayetin ardında ne var?

Müge Anlı cinayete kurban giden Gökhan Tombak'ın katilini buldu mu?

Av tüfeğiyle evinin önünde katledilen genç adamdan kim ne istedi? Konu derinlemesine incelenirken kiralık katil iddiası üzerinde duruldu.

Müge Anlı cinayete kurban giden Gökhan Tombak'ın katilini buldu mu?

Olay gecesi yoldan geçen iki kişi kanlar içinde yatan Tombak'ı görünce durumu 112'ye bildirdi. Gökhan Tombak sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtulamadı.

Müge Anlı cinayete kurban giden Gökhan Tombak'ın katilini buldu mu?

Merhum Gökhan Tombak'ın, muhtarın eşiyle arasında yasak aşk olduğu öne sürüldü. Hatta muhtarın köyde daha önce hapis yatan Osman isimli bir kişiden Gökhan Tombak'a zarar vermesini istediği iddiası yayına taşındı.

Müge Anlı cinayete kurban giden Gökhan Tombak'ın katilini buldu mu?

Daha sonra kiralık katil olarak da Gökhan isimli gencin tutulduğu iddia edildi. Gökhan 9 ay hapis yattıktan sonra delil yetersizliğinden sesbest kaldı.

Müge Anlı cinayete kurban giden Gökhan Tombak'ın katilini buldu mu?

Yayına telefonla bağlanan köylüler, gencin hapisten çıktıktan sonra zenginleştiği anlattı.

Müge Anlı cinayete kurban giden Gökhan Tombak'ın katilini buldu mu?

İddiaların ardı arkası kesilmedi.

Müge Anlı cinayete kurban giden Gökhan Tombak'ın katilini buldu mu?

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi her gün canlı yayınla 10.00'da atv'de

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