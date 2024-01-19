Müge Anlı cinayete kurban giden Gökhan Tombak'ın katilini buldu mu?

1 Aralık 2022'de Burdur Bucak'a bağlı Karaaliler Köyü'ndeki evinin önünde tüfekle vurularak öldüren Gökhan Tombak'ın katili Müge Anlı'da aranıyor. Katil kim sorusuna yanıt bulundu mu? Yasak aşk Gökhan Tombak'ın sonunu mu getirdi?
Muhtar azası Gökhan Tombak'ın eşi Asuman Tombak, kocasının katil ya da katillerinin bulunması için araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan yardım istedi.
Av tüfeğiyle evinin önünde katledilen genç adamdan kim ne istedi? Konu derinlemesine incelenirken kiralık katil iddiası üzerinde duruldu.
Olay gecesi yoldan geçen iki kişi kanlar içinde yatan Tombak'ı görünce durumu 112'ye bildirdi. Gökhan Tombak sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtulamadı.
Merhum Gökhan Tombak'ın, muhtarın eşiyle arasında yasak aşk olduğu öne sürüldü. Hatta muhtarın köyde daha önce hapis yatan Osman isimli bir kişiden Gökhan Tombak'a zarar vermesini istediği iddiası yayına taşındı.
Daha sonra kiralık katil olarak da Gökhan isimli gencin tutulduğu iddia edildi. Gökhan 9 ay hapis yattıktan sonra delil yetersizliğinden sesbest kaldı.