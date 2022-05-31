Müge Anlı ekrana taşıdı, günler sonra bulundu

Zihinsel engelli kızından haber alamayan bir anne daha Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Gözyaşları içinde gelen kadın çok endişeliydi... Anneannesi ile kalan 24 yaşındaki genç kız evden çıktı ve bir daha eve geri dönmedi! Kırmızı eşofman takımıyla evden çıkan genç kızın üzerinde hiç parası yoktu... Nadide'nin evlilik hayalleri vardı.. Ama evlenmek için uygun olmadığını söyledi annesi... Moto kurye bir arkadaşı olduğu bilinen kız onunla mı gitti? Programın ardından çok sayıda ihbar geldi... Müge Anlı'nın ekibi Bakırköy'e doğru gitti, sokak sokak genç kızdan bir iz arandı! Genç kızı görenlerin tarifi uyuyordu... Tek başına sokaklarda olan kızdan güzel haber geldi! Bakırköy'de bulunan Nadide İstanbullu, polis karakoluna götürüldü. Evladına kavuşan anne, kızının İzmir'e gitmek istediğini söyledi. Bu şartı kabul eden anne, Müge Anlı'ya çok teşekkür etti... Böylece, Müge Anlı bir anneyi daha evladına kavuşturdu!