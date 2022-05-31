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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı ekrana taşıdı, günler sonra bulundu

Yaşıtları evleniyor diye evden kaçtı! İyi haber geldi…

GİRİŞ TARİHİ: 31.05.2022, 12:12 GÜNCELLEME TARİHİ: 31.05.2022, 12:42
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Müge Anlı ekrana taşıdı, günler sonra bulundu

Zihinsel engelli kızından haber alamayan bir anne daha Müge Anlı'nın kapısını çaldı.

Müge Anlı ekrana taşıdı, günler sonra bulundu

Gözyaşları içinde gelen kadın çok endişeliydi...

Müge Anlı ekrana taşıdı, günler sonra bulundu

Anneannesi ile kalan 24 yaşındaki genç kız evden çıktı ve bir daha eve geri dönmedi!

Müge Anlı ekrana taşıdı, günler sonra bulundu

Kırmızı eşofman takımıyla evden çıkan genç kızın üzerinde hiç parası yoktu...

Müge Anlı ekrana taşıdı, günler sonra bulundu

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Müge Anlı ekrana taşıdı, günler sonra bulundu

Ama evlenmek için uygun olmadığını söyledi annesi...

Müge Anlı ekrana taşıdı, günler sonra bulundu

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Müge Anlı ekrana taşıdı, günler sonra bulundu

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Müge Anlı ekrana taşıdı, günler sonra bulundu

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Müge Anlı ekrana taşıdı, günler sonra bulundu

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