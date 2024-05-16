Müge Anlı, günlerdir aranan gencin öldüğünü açıkladı!

Ardında bıraktığı mektup ile ortadan kaybolan 22 yaşındaki Yaser Altaş'tan kötü haber geldi. Müge Anlı, Yaser Altaş'ın cenazesinin Kadıköy Moda Sahili'nde sahil güvenlik tarafından bulunduğunu açıkladı. Yaser Altaş intihar mı etti? Yaser Altaş'ın bıraktığı mektupta ne yazıyordu? Yaser Altaş kimdir? İşte son gelişmeler...
Günlerdir haber alınamayan 22 yaşındaki Yaser Altaş'ı bulmak için ailesi Müge Anlı'nın kapısını çalmıştı.
İstanbul Ataşehir'den kaybolan Yaser Altaş, ardından bıraktığı not ile intihar endişelerini beraberinde getirmişti.
Yaser Altaş'ın ailesine bıraktığı mektupta, "Ben hiçbir zaman insan olamadım hep kendimden nefret ettim. Çevreme hep zararı olan bir insandım. Ne aileme evlat olabildim ne de kendime insan olabildim, kimse üzülmesin. Biraz borçlarım var eşyalarımı satarsınız" dediği ortaya çıkmıştı.
Herhangi bir psikolojik sorununun olmadığını söyleyen baba Hursev Altaş, oğlunun ölmüş olabileceğini hiç düşünmemişti.
Yaklaşık 10 gün önce kaybolan 22 yaşındaki Yaser Altaş'ın Kadıköy Moda Sahili'nde cansız bedenine ulaşıldı.