Müge Anlı, günlerdir aranan gencin öldüğünü açıkladı!

Yaser Altaş'ın ailesine bıraktığı mektupta, "Ben hiçbir zaman insan olamadım hep kendimden nefret ettim. Çevreme hep zararı olan bir insandım. Ne aileme evlat olabildim ne de kendime insan olabildim, kimse üzülmesin. Biraz borçlarım var eşyalarımı satarsınız" dediği ortaya çıkmıştı.