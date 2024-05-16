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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı, günlerdir aranan gencin öldüğünü açıkladı!

GİRİŞ TARİHİ: 16.05.2024, 12:39 GÜNCELLEME TARİHİ: 16.05.2024, 14:57
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Müge Anlı, günlerdir aranan gencin öldüğünü açıkladı!

Ardında bıraktığı mektup ile ortadan kaybolan 22 yaşındaki Yaser Altaş'tan kötü haber geldi. Müge Anlı, Yaser Altaş'ın cenazesinin Kadıköy Moda Sahili'nde sahil güvenlik tarafından bulunduğunu açıkladı. Yaser Altaş intihar mı etti? Yaser Altaş'ın bıraktığı mektupta ne yazıyordu? Yaser Altaş kimdir? İşte son gelişmeler...

Müge Anlı, günlerdir aranan gencin öldüğünü açıkladı!

Günlerdir haber alınamayan 22 yaşındaki Yaser Altaş'ı bulmak için ailesi Müge Anlı'nın kapısını çalmıştı.

Müge Anlı, günlerdir aranan gencin öldüğünü açıkladı!

İstanbul Ataşehir'den kaybolan Yaser Altaş, ardından bıraktığı not ile intihar endişelerini beraberinde getirmişti.

Müge Anlı, günlerdir aranan gencin öldüğünü açıkladı!

Ailesine bıraktığı mektupta borçlarının olduğunu söyleyen Yaser Altaş bir anda ortadan kaybolmuştu.

Müge Anlı, günlerdir aranan gencin öldüğünü açıkladı!

Borçlardan haberi olmadığını söyleyen baba Hursev Altaş, oğluna dön çağrısı yapmıştı.

Müge Anlı, günlerdir aranan gencin öldüğünü açıkladı!

Yaser Altaş'ın ailesine bıraktığı mektupta, "Ben hiçbir zaman insan olamadım hep kendimden nefret ettim. Çevreme hep zararı olan bir insandım. Ne aileme evlat olabildim ne de kendime insan olabildim, kimse üzülmesin. Biraz borçlarım var eşyalarımı satarsınız" dediği ortaya çıkmıştı.

Müge Anlı, günlerdir aranan gencin öldüğünü açıkladı!

Herhangi bir psikolojik sorununun olmadığını söyleyen baba Hursev Altaş, oğlunun ölmüş olabileceğini hiç düşünmemişti.

Müge Anlı, günlerdir aranan gencin öldüğünü açıkladı!

16 Mayıs 2024 canlı yayınında Müge Anlı üzücü haberi paylaştı.

Müge Anlı, günlerdir aranan gencin öldüğünü açıkladı!

Yaklaşık 10 gün önce kaybolan 22 yaşındaki Yaser Altaş'ın Kadıköy Moda Sahili'nde cansız bedenine ulaşıldı.

Müge Anlı, günlerdir aranan gencin öldüğünü açıkladı!

Yaser Altaş'ın en son intihar mektubu bıraktığını söyleyen Müge Anlı, acılı aileye baş sağlığı diledi.

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