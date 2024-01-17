Müge Anlı ölüm nedenini açıkladı!

Gözyaşları içinde eşini kaybetmesinin acısını yaşayan Meryem Özdemir, "Keşke kaçsaydı ama ölmüş olmasaydı. Benim hem canım gitti hem çocuklarımın babası gitti. Herkes bir acı yaşarken ben dört acı yaşıyorum" dedi.