Müge Anlı ölüm nedenini açıkladı!

Kaybının 21. gününde cenazesi bulunan 3 çocuk babası Mehmet Ali Özdemir'in nasıl öldürüldüğü ortaya çıktı! Boş bir alanda bulunan aracında yer alan intihar notu üzerine, Özdemir'in intihar edip etmediği merak ediliyordu. İşte detaylar...
Günlerdir Müge Anlı programında aranan 41 yaşındaki Mehmet Ali Özdemir'in kaybı araştırılmaya devam ediliyordu. Başta karısı Meryem Özdemir olmak üzere birkaç kişiden şüpheleniliyordu.
İntihar süsü verilerek öldürüldüğü üzerinde durulurken cenazenin bulunduğu noktada ekipler detaylı inceleme yaptı.
Müge Anlı 17 Ocak 2024 tarihli canlı yayınında Adli Tıp Kurumu'ndan gelen ön otopsi raporunu açıkladı.
Boş bir arazide ölü bulunan Mehmet Ali Özdemir'in ateşli silah yaralanması sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
Cesedin bulunduğu yerde havuç, elma gibi sebze ve meyvelerin konulmuş olması kafalarda soru işareti bıraktı.
Canlı yayında bilgiler veren Müge Anlı, "Yetkililer bu sebzelerin ve meyvelerin konulma amacının cesedin hayvanlar tarafından parçalanmasına yönelik olduğunu söylüyor" dedi.
Cesedin yanında bulunan reyhanın ise ağır kokuyu kesmek amacıyla konulmuş olabileceği üzerinde duruldu.
Gözyaşları içinde eşini kaybetmesinin acısını yaşayan Meryem Özdemir, "Keşke kaçsaydı ama ölmüş olmasaydı. Benim hem canım gitti hem çocuklarımın babası gitti. Herkes bir acı yaşarken ben dört acı yaşıyorum" dedi.