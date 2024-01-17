ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
canli-yayin
CANLI YAYIN
Müge Anlı ile Tatlı Sert
 12

BİLDİRİMLER

  • Ateş Kuşları

    Ateş Kuşları

    YENİ FRAGMAN
  • Aldatmak - 2. Fragman

    Aldatmak

    YENİ FRAGMAN
  • Aldatmak

    Aldatmak

    YENİ FRAGMAN
  • Kahvaltı Haberleri

    Kahvaltı Haberleri

    YENİ BÖLÜM
  • Ben Bu Cihana Sığmazam

    Ben Bu Cihana Sığmazam

    YENİ BÖLÜM
  • Kuruluş Osman - 2. Fragman

    Kuruluş Osman

    YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Osman

    Kuruluş Osman

    YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber

    atv Ana Haber

    YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da

    Esra Erol'da

    YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane

    Mutfak Bahane

    YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası

    atv Gün Ortası

    YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert

    Müge Anlı ile Tatlı Sert

    YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı ölüm nedenini açıkladı!

GİRİŞ TARİHİ: 17.01.2024, 11:31 GÜNCELLEME TARİHİ: 17.01.2024, 11:39
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Müge Anlı ölüm nedenini açıkladı!

Kaybının 21. gününde cenazesi bulunan 3 çocuk babası Mehmet Ali Özdemir'in nasıl öldürüldüğü ortaya çıktı! Boş bir alanda bulunan aracında yer alan intihar notu üzerine, Özdemir'in intihar edip etmediği merak ediliyordu. İşte detaylar...

Müge Anlı ölüm nedenini açıkladı!

Günlerdir Müge Anlı programında aranan 41 yaşındaki Mehmet Ali Özdemir'in kaybı araştırılmaya devam ediliyordu. Başta karısı Meryem Özdemir olmak üzere birkaç kişiden şüpheleniliyordu.

Müge Anlı ölüm nedenini açıkladı!

İntihar süsü verilerek öldürüldüğü üzerinde durulurken cenazenin bulunduğu noktada ekipler detaylı inceleme yaptı.

Müge Anlı ölüm nedenini açıkladı!

Müge Anlı 17 Ocak 2024 tarihli canlı yayınında Adli Tıp Kurumu'ndan gelen ön otopsi raporunu açıkladı.

Müge Anlı ölüm nedenini açıkladı!

Boş bir arazide ölü bulunan Mehmet Ali Özdemir'in ateşli silah yaralanması sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Müge Anlı ölüm nedenini açıkladı!

Cesedin bulunduğu yerde havuç, elma gibi sebze ve meyvelerin konulmuş olması kafalarda soru işareti bıraktı.

Müge Anlı ölüm nedenini açıkladı!

Canlı yayında bilgiler veren Müge Anlı, "Yetkililer bu sebzelerin ve meyvelerin konulma amacının cesedin hayvanlar tarafından parçalanmasına yönelik olduğunu söylüyor" dedi.

Müge Anlı ölüm nedenini açıkladı!

Cesedin yanında bulunan reyhanın ise ağır kokuyu kesmek amacıyla konulmuş olabileceği üzerinde duruldu.

Müge Anlı ölüm nedenini açıkladı!

Gözyaşları içinde eşini kaybetmesinin acısını yaşayan Meryem Özdemir, "Keşke kaçsaydı ama ölmüş olmasaydı. Benim hem canım gitti hem çocuklarımın babası gitti. Herkes bir acı yaşarken ben dört acı yaşıyorum" dedi.

Müge Anlı ölüm nedenini açıkladı!

Eşinin cesedinin yanında havuç ve elma olmasına şaşırdığını söyleyen Meryem Özdemir, "Ben evden bir şey istememiştim" dedi.

DİĞER GALERİLER

ARAMA

CANLI YAYIN