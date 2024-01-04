Müge Anlı'da aranan Yusuf Kavuk öldürüldü mü? 5 gözaltı...

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te uzun süredir aranan Yusuf Kavuk'ın şüpheli kaybında son gelişmeler yaşandı. Genç aşçı öldürüldü mü? Sevgilisi olduğu iddia edilen Derya Altun neden gözaltına alındı? Yusuf Kavuk olayında neler yaşandı?
Araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibi konuyu derinlemesine inceleyerek Yusuf Kavuk'a ait bir iz aradı.
Bursa'da 5 kişi gözaltına alındı. Harun Ateş'in olay günü verdiği çelişkili ifadeler dikkat çekiyordu.
Yusuf Kavuk'un sevgilisi olduğunu söylenen Derya Altun ve onun yeni sevgilisi Harun Ateş gözaltına alınan isimler arasındaydı.