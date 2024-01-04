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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı'da aranan Yusuf Kavuk öldürüldü mü? 5 gözaltı...

GİRİŞ TARİHİ: 04.01.2024, 10:33 GÜNCELLEME TARİHİ: 04.01.2024, 11:04
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Müge Anlı'da aranan Yusuf Kavuk öldürüldü mü? 5 gözaltı...

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te uzun süredir aranan Yusuf Kavuk'ın şüpheli kaybında son gelişmeler yaşandı. Genç aşçı öldürüldü mü? Sevgilisi olduğu iddia edilen Derya Altun neden gözaltına alındı? Yusuf Kavuk olayında neler yaşandı?

Müge Anlı'da aranan Yusuf Kavuk öldürüldü mü? 5 gözaltı...

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibi konuyu derinlemesine inceleyerek Yusuf Kavuk'a ait bir iz aradı.

Müge Anlı'da aranan Yusuf Kavuk öldürüldü mü? 5 gözaltı...

Bugün Yusuf Kavuk olayında son dakika gelişmeler yaşandı.

Müge Anlı'da aranan Yusuf Kavuk öldürüldü mü? 5 gözaltı...

Müge Anlı, son bilgiler ışığında Yusuf Kavuk olayının aydınlatılması için yoğun bir çaba harcadı.

Müge Anlı'da aranan Yusuf Kavuk öldürüldü mü? 5 gözaltı...

Bursa'da 6 ay önce gerçekleşen olayda bugün flaş gelişmeler yaşandı.

Müge Anlı'da aranan Yusuf Kavuk öldürüldü mü? 5 gözaltı...

Bursa İl Emniyeti'ne bağlı ekipler eş zamanlı operasyon yaptı.

Müge Anlı'da aranan Yusuf Kavuk öldürüldü mü? 5 gözaltı...

Bursa'da 5 kişi gözaltına alındı. Harun Ateş'in olay günü verdiği çelişkili ifadeler dikkat çekiyordu.

Müge Anlı'da aranan Yusuf Kavuk öldürüldü mü? 5 gözaltı...

Yusuf Kavuk'un sevgilisi olduğunu söylenen Derya Altun ve onun yeni sevgilisi Harun Ateş gözaltına alınan isimler arasındaydı.

Müge Anlı'da aranan Yusuf Kavuk öldürüldü mü? 5 gözaltı...

Derya Altun'un ailesi de gözaltına alındı.

Müge Anlı'da aranan Yusuf Kavuk öldürüldü mü? 5 gözaltı...

Genç aşçı öldürüldü mü? Bu bir aşk cinayeti mi?

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