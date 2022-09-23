Müge Anlı'da bu hafta neler oldu?

Zeytin işçiliğine gitti yerde kayıplara karışmıştı, 16 yaşındaki kız yayının ardından bulundu 15 yaşındaki Yasemin Salman'dan 26 gündür haber alınamıyor Ailenin şüphelendiği isim canlı yayında 48 yaşındaki adam, annesinin yanından kaçırmıştı 15 yaşındaki kızımız devlet korumasına alındı Ters kelepçeli şüpheli adliyeye sevk edildi 40 yıllık eşi Necati Erçetin'i 90 gündür göremediğini iddia ediyordu Emine Hanım, eşi Necati Bey'e seslendi ve 40 yıllık eşi canlı yayına bağlandı 90 gündür göremediğini 40 yıllık eşi ile canlı yayında yüzleşti 15 yaşındaki kızı kaçıran zanlı tutuklandı Çocuğa istismarı suçlamasıyla tutuklanan zanlı 15 yaşındaki kızı annesinin yanından kaçırmıştı Emine Erçetin, eşi Necati Bey'i ikna edebilecek mi? Erçetin çifti yeniden bir araya gelebilecek mi? Taraflar canlı yayında karşı karşıya geldi. Ablasının gözü önünde öldürülen radyocu Mehmet Karahan Dj gezgin cinayetinde kim doğru söylüyor? Emine Erçetin'den ayrılma kararı 10. Sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Sümeyye Aslan'dan 36 gündür haber yok Sümeyye nerede? Ailesinden Sümeyye'ye geri dön çağrısı. Müge Anlı'da bu hafta yaşananlar