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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı'da çifte cinayet çözüldü!

GİRİŞ TARİHİ: 31.01.2024, 12:41 GÜNCELLEME TARİHİ: 31.01.2024, 12:48
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Müge Anlı'da çifte cinayet çözüldü!

36 gündür kayıp olan Ali Diken'i öldürmesinin ardından baldızını da öldürüp aynı yere gömdüğü ortaya çıkan Zeynel Boyacı'nın karısı ilk kez konuştu. Kardeşi ve kocası arasındaki ilişkiyi biliyor muydu? İşte çifte cinayetin detayları...

Müge Anlı'da çifte cinayet çözüldü!

Antalya'da meydana gelen trajik olay, Müge Anlı'nın programında gündeme geldi. Moto-kurye Ali Diken'in 36 gündür kayıp olmasıyla ilgili soruşturma, Zeynel Boyacı'nın itiraflarıyla herkesi şoke etti.

Müge Anlı'da çifte cinayet çözüldü!

Zeynel Boyacı, ekiplere Ali Diken'in yanı sıra baldızı Zeynep Ece Aksay'ı da Ağustos ortasına doğru öldürüp gömdüğünü itiraf etti. İki ceset, 30 metre aralıklarla toprağa gömülü olarak bulundu.

Müge Anlı'da çifte cinayet çözüldü!

Antalya Adli Tıp Kurumu'nda bulunan Ali Diken ve Zeynep Ece Aksay'ın tanınmaz durumdaki cenazeleri, yeni inceleme ekipleri tarafından detaylı bir şekilde araştırıldı.

Müge Anlı'da çifte cinayet çözüldü!

Zeynel Boyacı'nın ev hapsine çarptırılan eşi İlknur Boyacı, hakkındaki iddialara ilk kez cevap verdi.

Müge Anlı'da çifte cinayet çözüldü!

Eşinin kardeşini öldürdüğünü bilmediğini söyleyen İlknur Boyacı, 3-4 yıl önce aralarındaki ilişkiden şüphelendiğini açıkladı.

Müge Anlı'da çifte cinayet çözüldü!

Gizlice görüştüklerini öğrendiğinde kıskandığını söyleyen eş, "Kocamı, kardeşimden kıskanmıştım. Kavga ettik ve uzun süre konuşmamıştık" dedi.

Müge Anlı'da çifte cinayet çözüldü!

Eşinin kardeşinin katili olduğunu ve ihanet ettiğini öğrenince hayal kırıklığına uğradığını söyleyen İlknur Boyacı, "Eşim beni seviyor sanmıştım" dedi.

Müge Anlı'da çifte cinayet çözüldü!

Baldızı Zeynep Ece Aksay'ın ve yakın arkadaşı Ali Diken'in katil zanlısı Zeynel Boyacı'nın çocukluk arkadaşını da öldürmekten son anda vazgeçtiği ortaya çıktı.

Müge Anlı'da çifte cinayet çözüldü!

Ali Diken'in kaybolmasından 2 gün sonra çocukluk arkadaşını da ip ile boğarak öldüreceği düşünülen Zeynel Boyacı'nın neden vazgeçtiği merak ediliyordu.

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