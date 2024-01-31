Müge Anlı'da çifte cinayet çözüldü!

36 gündür kayıp olan Ali Diken'i öldürmesinin ardından baldızını da öldürüp aynı yere gömdüğü ortaya çıkan Zeynel Boyacı'nın karısı ilk kez konuştu. Kardeşi ve kocası arasındaki ilişkiyi biliyor muydu? İşte çifte cinayetin detayları...