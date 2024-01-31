Müge Anlı'da çifte cinayet çözüldü!

36 gündür kayıp olan Ali Diken'i öldürmesinin ardından baldızını da öldürüp aynı yere gömdüğü ortaya çıkan Zeynel Boyacı'nın karısı ilk kez konuştu. Kardeşi ve kocası arasındaki ilişkiyi biliyor muydu? İşte çifte cinayetin detayları...
Antalya'da meydana gelen trajik olay, Müge Anlı'nın programında gündeme geldi. Moto-kurye Ali Diken'in 36 gündür kayıp olmasıyla ilgili soruşturma, Zeynel Boyacı'nın itiraflarıyla herkesi şoke etti.
Zeynel Boyacı, ekiplere Ali Diken'in yanı sıra baldızı Zeynep Ece Aksay'ı da Ağustos ortasına doğru öldürüp gömdüğünü itiraf etti. İki ceset, 30 metre aralıklarla toprağa gömülü olarak bulundu.
Antalya Adli Tıp Kurumu'nda bulunan Ali Diken ve Zeynep Ece Aksay'ın tanınmaz durumdaki cenazeleri, yeni inceleme ekipleri tarafından detaylı bir şekilde araştırıldı.
Zeynel Boyacı'nın ev hapsine çarptırılan eşi İlknur Boyacı, hakkındaki iddialara ilk kez cevap verdi.
Eşinin kardeşini öldürdüğünü bilmediğini söyleyen İlknur Boyacı, 3-4 yıl önce aralarındaki ilişkiden şüphelendiğini açıkladı.
Gizlice görüştüklerini öğrendiğinde kıskandığını söyleyen eş, "Kocamı, kardeşimden kıskanmıştım. Kavga ettik ve uzun süre konuşmamıştık" dedi.
Eşinin kardeşinin katili olduğunu ve ihanet ettiğini öğrenince hayal kırıklığına uğradığını söyleyen İlknur Boyacı, "Eşim beni seviyor sanmıştım" dedi.
Baldızı Zeynep Ece Aksay'ın ve yakın arkadaşı Ali Diken'in katil zanlısı Zeynel Boyacı'nın çocukluk arkadaşını da öldürmekten son anda vazgeçtiği ortaya çıktı.