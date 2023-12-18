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Müge Anlı'da ortalık karıştı. Eski nişanlısının 17 yaşındaki kardeşini "ceza olsun" diye kaçırdı.

GİRİŞ TARİHİ: 18.12.2023, 11:36 GÜNCELLEME TARİHİ: 18.12.2023, 11:50
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Müge Anlı'da ortalık karıştı. Eski nişanlısının 17 yaşındaki kardeşini "ceza olsun" diye kaçırdı.

17 yaşındaki Elif Nur Çelik, 13 Aralık Çarşamba günü İstanbul Esenyurt'ta kayboldu.

Müge Anlı'da ortalık karıştı. Eski nişanlısının 17 yaşındaki kardeşini "ceza olsun" diye kaçırdı.

Küçük kızı kaçıran kişi ise ablasının nişanlanmak üzereyken ayrıldığı sevgilisi Altuğ'u Dobluca'ydı.

Müge Anlı'da ortalık karıştı. Eski nişanlısının 17 yaşındaki kardeşini "ceza olsun" diye kaçırdı.

Ablaya attığı mesajlarda "o senin cezan" diyen Altuğ'un zararlı madde satışı yaptığı iddia edildi.

Müge Anlı'da ortalık karıştı. Eski nişanlısının 17 yaşındaki kardeşini "ceza olsun" diye kaçırdı.

Milyonları şaşkına çeviren olayda, Altuğ Dobluca'nın babası yayına telefona bağlandı.

Müge Anlı'da ortalık karıştı. Eski nişanlısının 17 yaşındaki kardeşini "ceza olsun" diye kaçırdı.

Babanın yayına bağlanmasıyla ortalık bir anda karıştı. Canlı yayında gergin dakikalar yaşandı.

Müge Anlı'da ortalık karıştı. Eski nişanlısının 17 yaşındaki kardeşini "ceza olsun" diye kaçırdı.

"Kızı evinize bağlayın" diyen babanın sözleri tepki çekti.

Müge Anlı'da ortalık karıştı. Eski nişanlısının 17 yaşındaki kardeşini "ceza olsun" diye kaçırdı.

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı:"Siz niye oğlunuzu bağlamadınız beyefendi...Sizin bu tavrınızın nedeni nedir? Biraz bir mahcubiyet hissetmiyor musunuz?"

Müge Anlı'da ortalık karıştı. Eski nişanlısının 17 yaşındaki kardeşini "ceza olsun" diye kaçırdı.

"Benim oğlum sizin büyük kızla geziyordu, küçüğüne bakması çok büyük ahlaksızlık, terbiye verememişim."

Müge Anlı'da ortalık karıştı. Eski nişanlısının 17 yaşındaki kardeşini "ceza olsun" diye kaçırdı.

"Özür dilerim ben de arıyorum.Kızını bağla diyene diyene kadar erkek babası olarak böyle bir duygu hissetmiyor musunuz? Beyefendi kızın yaşı küçük, çocuk... Sizin oğlunuz yetişkin..."

Müge Anlı'da ortalık karıştı. Eski nişanlısının 17 yaşındaki kardeşini "ceza olsun" diye kaçırdı.

Mahcubiyet derken nasıl bir şey diyen adam tepkilerin odağı oldu.

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