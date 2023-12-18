Müge Anlı'da ortalık karıştı. Eski nişanlısının 17 yaşındaki kardeşini "ceza olsun" diye kaçırdı.

Küçük kızı kaçıran kişi ise ablasının nişanlanmak üzereyken ayrıldığı sevgilisi Altuğ'u Dobluca'ydı.
Araştırmacı gazeteci Müge Anlı:"Siz niye oğlunuzu bağlamadınız beyefendi...Sizin bu tavrınızın nedeni nedir? Biraz bir mahcubiyet hissetmiyor musunuz?"
"Benim oğlum sizin büyük kızla geziyordu, küçüğüne bakması çok büyük ahlaksızlık, terbiye verememişim."
"Özür dilerim ben de arıyorum.Kızını bağla diyene diyene kadar erkek babası olarak böyle bir duygu hissetmiyor musunuz? Beyefendi kızın yaşı küçük, çocuk... Sizin oğlunuz yetişkin..."