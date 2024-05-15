Müge Anlı'da ortaya çıkan cinayette Burhanettin Öztürk'ün eşi ilk kez konuştu! Şaban Ataş'ı kim öldürdü? Son dakika gelişmesi...

Müge Anlı'da bir cinayet daha aydınlatıldı. Bir süredir kayıp olarak aranan Şaban Ataş'ı yakın arkadaşı Burhanettin Öztürk'ün öldürdüğü ortaya çıktı. Şaban Ataş cinayetinde 5 kişi gözaltına alındı! Burhanettin Öztürk'ün eşi ilk kez konuştu! Şaban Ataş'ı kimler öldürdü? Cinayet itirafı kimden geldi? İşte Müge Anlı'da günlerce işlenen olayla ilgili son dakika gelişmeleri...
Muğla'dan kaybolan 52 yaşındaki Şaban Ataş'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Şaban Ataş'ın eski eşi Emine Karabulut, yayın sonrası her şeyi itiraf etti.
Müge Anlı, canlı yayına katılan Şaban Ataş'ın ailesine baş sağlığı diledi. Şaban Ataş'ın kardeşi Fethi Ataş, cinayetin aydınlatılması için programa başvuran kuzeni Bahri'ye teşekkür etti.
Ağabeyinin cinayet kurbanı gittiğini düşünmediğini söyleyen Fethi Ataş, "Başka bir yerden çıkacak diye düşündüm" dedi.
Yayın sonrası Emine Karabulut ile konuştuğunu anlatan Müge Anlı, konuşmalar sonucunda kuliste her şeyi itiraf ettiğini söyledi.
Muğla Seydikemer'deki herkesin Emine ve Burhanettin ilişkisinden haberdar olduğu ortaya çıkarken Emine'nin erkeklerle para karşılığı yasak ilişki yaşadığını itiraf ettiği ortaya çıktı.
Müge Anlı, Emine Karabulut'un "Burhanettin ile tanışana kadar ekmek alabilmek için bu işi yaptım, oradakiler de beni kullandı" dediğini ve Şaban'ın da Emine üzerinden para kazandığını düşündüğünü belirtti.