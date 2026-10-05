Müge Anlı'daki Hamid Yorulmaz'ın biyolojik babası kim? Anne ve dayıya gözaltı kararı!

Müge Anlı İle Tatlı Sert'te biyolojik babası aranan Hamid'in yaşamak için verdiği mücadele yürekleri sızlattı. Hamid'in hayat hikayesini Müge Anlı canlı yayında ekrana taşıdı. İlik nakli arayan Hamid'in babası kimdi?
Henüz 18 yaşında olan Hamid Yorulmaz'ın hayat hikayesi filmleri aratmayan cinstendi. 3 yaşındayken annesi tarafından, babası bildiği kişiye emanet edilmişti.
Gerçek ise 13 yaşında ortaya çıktı. Hamid, talasemi halk arasında "Akdeniz Anemisi" olarak bilinen hastalıkta savaşıyordu. Zorlu tedavisi sırasında babası olarak bildiği kişinin biyolojik babası olmadığını öğrendi.
Hakikatler ortaya çıkınca kendisini büyüten babaanne ve dedesi tarafından da istemeyince kimsesiz kaldı.
Hamid'in hastalığı gün geçtikçe ilerliyordu. İlik nakliye ihtiyaç duydunda biyolojik babasının bulunması için araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan yardım istedi.
Sonrasında yaşananlar ise pes artık dedirtti. "Ölmek istemiyorum!" diyen Hamid'e annesi ona bir kez daha sırtını döndü.
Anne, oğlunun ölme ihtimalini göze aldı ve babasının kimliğini açıklamak istemediğini belirtti. "Babamın kim olduğunu biliyorlar ama açıklamıyorlar!" diyen Hamid'in gözyaşları yürekleri dağladı.
Anneanne ve dedesinin beddualar ettiği ve ağır ithamlarda bulunduğu Hamid'in hayat hikayesi milyonlar tarafından yakından takip ediliyordu.
Müge Anlı sıcak gelişmeyi canlı yayında paylaştı. İzmir Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı, Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınları ihbar kabul etti. Hamid'in annesi Nihal Beyit ve dayı Mehmet Yorulmaz, soy bağını değiştirme suçlamasıyla gözaltına alındığını aktardı.