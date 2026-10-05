MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı'daki Hamid Yorulmaz'ın biyolojik babası kim? Anne ve dayıya gözaltı kararı!

GİRİŞ TARİHİ: 05.10.2026 14:22 GÜNCELLEME TARİHİ: 05.10.2026 16:11
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Müge Anlı'daki Hamid Yorulmaz'ın biyolojik babası kim? Anne ve dayıya gözaltı kararı!

Müge Anlı İle Tatlı Sert'te biyolojik babası aranan Hamid'in yaşamak için verdiği mücadele yürekleri sızlattı. Hamid'in hayat hikayesini Müge Anlı canlı yayında ekrana taşıdı. İlik nakli arayan Hamid'in babası kimdi?

Müge Anlı'daki Hamid Yorulmaz'ın biyolojik babası kim? Anne ve dayıya gözaltı kararı!

Henüz 18 yaşında olan Hamid Yorulmaz'ın hayat hikayesi filmleri aratmayan cinstendi. 3 yaşındayken annesi tarafından, babası bildiği kişiye emanet edilmişti.

Müge Anlı'daki Hamid Yorulmaz'ın biyolojik babası kim? Anne ve dayıya gözaltı kararı!

Gerçek ise 13 yaşında ortaya çıktı. Hamid, talasemi halk arasında "Akdeniz Anemisi" olarak bilinen hastalıkta savaşıyordu. Zorlu tedavisi sırasında babası olarak bildiği kişinin biyolojik babası olmadığını öğrendi.

Müge Anlı'daki Hamid Yorulmaz'ın biyolojik babası kim? Anne ve dayıya gözaltı kararı!

Hakikatler ortaya çıkınca kendisini büyüten babaanne ve dedesi tarafından da istemeyince kimsesiz kaldı.

Müge Anlı'daki Hamid Yorulmaz'ın biyolojik babası kim? Anne ve dayıya gözaltı kararı!

Hamid'in hastalığı gün geçtikçe ilerliyordu. İlik nakliye ihtiyaç duydunda biyolojik babasının bulunması için araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan yardım istedi.

Müge Anlı'daki Hamid Yorulmaz'ın biyolojik babası kim? Anne ve dayıya gözaltı kararı!

Sonrasında yaşananlar ise pes artık dedirtti. "Ölmek istemiyorum!" diyen Hamid'e annesi ona bir kez daha sırtını döndü.

Müge Anlı'daki Hamid Yorulmaz'ın biyolojik babası kim? Anne ve dayıya gözaltı kararı!

Anne, oğlunun ölme ihtimalini göze aldı ve babasının kimliğini açıklamak istemediğini belirtti. "Babamın kim olduğunu biliyorlar ama açıklamıyorlar!" diyen Hamid'in gözyaşları yürekleri dağladı.

Müge Anlı'daki Hamid Yorulmaz'ın biyolojik babası kim? Anne ve dayıya gözaltı kararı!

Anneanne ve dedesinin beddualar ettiği ve ağır ithamlarda bulunduğu Hamid'in hayat hikayesi milyonlar tarafından yakından takip ediliyordu.

Müge Anlı'daki Hamid Yorulmaz'ın biyolojik babası kim? Anne ve dayıya gözaltı kararı!

Müge Anlı sıcak gelişmeyi canlı yayında paylaştı. İzmir Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı, Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınları ihbar kabul etti. Hamid'in annesi Nihal Beyit ve dayı Mehmet Yorulmaz, soy bağını değiştirme suçlamasıyla gözaltına alındığını aktardı.

Müge Anlı'daki Hamid Yorulmaz'ın biyolojik babası kim? Anne ve dayıya gözaltı kararı!

Daha sonrasında ise adliyeye sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

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