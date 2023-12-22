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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı'daki iddialar kan dondurdu! Mehmet Atlar, oğlunu öldürdü mü?

GİRİŞ TARİHİ: 22.12.2023, 11:30 GÜNCELLEME TARİHİ: 22.12.2023, 13:03
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Müge Anlı'daki iddialar kan dondurdu! Mehmet Atlar oğlunu öldürdü mü?
Müge Anlı'daki iddialar kan dondurdu! Mehmet Atlar oğlunu öldürdü mü?

Ayşe Atlar, 20 Nisan 2012 yılında Karaman'da kaybolan 20 yaşındaki oğlu Mevlüt Ozan Atlar'ın akıbeti için Müge Anlı İle Tatlı Sert programına başvurdu.

Müge Anlı'daki iddialar kan dondurdu! Mehmet Atlar oğlunu öldürdü mü?
Müge Anlı'daki iddialar kan dondurdu! Mehmet Atlar oğlunu öldürdü mü?

11 yıldır evladını göremeyen anne, oğlunun öldürüldüğünü düşünüyordu. Hatta Ayşe Atlar'a göre katil zanlısı da evladının babası Mehmet Atlar'dı.

Müge Anlı'daki iddialar kan dondurdu! Mehmet Atlar oğlunu öldürdü mü?
Müge Anlı'daki iddialar kan dondurdu! Mehmet Atlar oğlunu öldürdü mü?

Oğlunun kaybından kocasını sorumlu tutan acılı anne, eşinin daha önce Mevlüt'ü yaraladığını söyledi.

Müge Anlı'daki iddialar kan dondurdu! Mehmet Atlar oğlunu öldürdü mü?
Müge Anlı'daki iddialar kan dondurdu! Mehmet Atlar oğlunu öldürdü mü?

Mehmet Atlar oğlu Mevlüt Ozan Atlar'ı tüfekle vurmuştu ve kamyonette kan izleri vardı.

Müge Anlı'daki iddialar kan dondurdu! Mehmet Atlar oğlunu öldürdü mü?
Müge Anlı'daki iddialar kan dondurdu! Mehmet Atlar oğlunu öldürdü mü?

Hüzün dolu bir hayat süren kadın: "Her gün alkol alıyordu, her gün bizi dövüyordu." açıklamasında bulundu.

Müge Anlı'daki iddialar kan dondurdu! Mehmet Atlar oğlunu öldürdü mü?
Müge Anlı'daki iddialar kan dondurdu! Mehmet Atlar oğlunu öldürdü mü?

Yayına telefonla bağlanan Mehmet Atlar: "Ben evladı aramam" sözleriyle şaşkınlık yarattı.

Müge Anlı'daki iddialar kan dondurdu! Mehmet Atlar oğlunu öldürdü mü?
Müge Anlı'daki iddialar kan dondurdu! Mehmet Atlar oğlunu öldürdü mü?

Bana iftira atılıyor diyen adam: "Eşime ve çocuklarıma bir fiske bile vurmadım!" iddiasında bulundu.

Müge Anlı'daki iddialar kan dondurdu! Mehmet Atlar oğlunu öldürdü mü?
Müge Anlı'daki iddialar kan dondurdu! Mehmet Atlar oğlunu öldürdü mü?

Küçükken yaşadığı travmaları anlatan çiftin kızları Ümmüye: "Annemi boğuyordu. Mevlüt'ü mahkemenin kapısınında indiririz dediğini duydum. " dedi. Kan donduran olayda kardeşinin akıbetini merak eden Ümmüye Atlar: " Mevlüt'ün diz kapaklarını kıracağımm, ahıra bağlayıp orada bakacağım dediğini duydum." açıklamasında bulundu.

Müge Anlı'daki iddialar kan dondurdu! Mehmet Atlar oğlunu öldürdü mü?
Müge Anlı'daki iddialar kan dondurdu! Mehmet Atlar oğlunu öldürdü mü?

Müge Anlı'daki iddialar kan dondurdu! Mehmet Atlar oğlunu öldürdü mü?
Müge Anlı'daki iddialar kan dondurdu! Mehmet Atlar oğlunu öldürdü mü?

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı: "Siz çok iyi baba olsanız niye size karşı olsunlar!" sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi.

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