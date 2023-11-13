Nazmiye Tutaner, Müge Anlı programına dönecek mi? Nevrigül Alan'ın ölümü cinayet mi intihar mı?

Kardeş Abdullah Tutaner de Nazmiye'den şüpheleniyordu. Ablası Nevrigül'ün kaybından sonra Nazmiye'den şüphelendiği için kayıptan sonra telefonunu karıştırdığını Asker diye kayıtlı biri ile konuştuğunu ve Nazmiye'nin bir arkadaşına "Biz yandık, polisler seni alır" dediğini öne sürdü.