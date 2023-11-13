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Nazmiye Tutaner, Müge Anlı programına dönecek mi? Nevrigül Alan'ın ölümü cinayet mi intihar mı?

GİRİŞ TARİHİ: 13.11.2023, 11:43 GÜNCELLEME TARİHİ: 13.11.2023, 12:43
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Nazmiye Tutaner, Müge Anlı programına dönecek mi? Nevrigül Alan'ın ölümü cinayet mi intihar mı?

Müge Anlı İle Tatlı Sert programıyla hayatımıza giren Nazmiye Tutaner bir anda Türkiye'nin yakından takip ettiği bir isim haline geldi. Artık programda yer almayan genç kızın akıbeti merak konusu oldu.

Nazmiye Tutaner, Müge Anlı programına dönecek mi? Nevrigül Alan'ın ölümü cinayet mi intihar mı?

Peki neler yaşandı? 2 Eylül tarihinde esrarengiz bir şekilde kayıplara karışan ve bir daha kendisinden haber alınmayan 22 yaşındaki Nevrigül Alan'dan acı haber geldi.

Nazmiye Tutaner, Müge Anlı programına dönecek mi? Nevrigül Alan'ın ölümü cinayet mi intihar mı?

Hayatının baharındaki talihsiz kadının ağaca asılı halde ölü olarak bilgisine ulaşıldı.

Nazmiye Tutaner, Müge Anlı programına dönecek mi? Nevrigül Alan'ın ölümü cinayet mi intihar mı?

Peki Nevrigül Alan'ın ölümü cinayet miydi yoksa intihar mı?

Nazmiye Tutaner, Müge Anlı programına dönecek mi? Nevrigül Alan'ın ölümü cinayet mi intihar mı?

Ablasının kaybı sırasında yaptığı hareketlerle ve konuşmalarıyla şüpheleri üstüne çeken Nazmiye'nin bu yaşananlarla bir ilgisi var mıydı?

Nazmiye Tutaner, Müge Anlı programına dönecek mi? Nevrigül Alan'ın ölümü cinayet mi intihar mı?

Nazmiye Tutaner, ablası Nevrigül Alan hakkında ablasının para karşılığı başka erkeklerle beraber olduğunu, eniştesi Remzi'nin bundan haberdar olduğunu iddia etti.

Nazmiye Tutaner, Müge Anlı programına dönecek mi? Nevrigül Alan'ın ölümü cinayet mi intihar mı?

Canlı yayında sık sık sinir krizleri geçiren ve programı terk eden Nazmiye'nin ablasının eşi Remzi ile gönül ilişkisi yaşadığı öne sürüldü.

Nazmiye Tutaner, Müge Anlı programına dönecek mi? Nevrigül Alan'ın ölümü cinayet mi intihar mı?

Nazmiye ise kendini "Ben bu çirkine mi bakacağım? Mavi gözlü çocuklar var" diyerek savundu.

Nazmiye Tutaner, Müge Anlı programına dönecek mi? Nevrigül Alan'ın ölümü cinayet mi intihar mı?

Nevrigül Alan'ın eski eşi Remzi, Nazmiye'nin kendisine de birlikte olmak için eskiden mesaj attığını söyledi.

Nazmiye Tutaner, Müge Anlı programına dönecek mi? Nevrigül Alan'ın ölümü cinayet mi intihar mı?

Kardeş Abdullah Tutaner de Nazmiye'den şüpheleniyordu. Ablası Nevrigül'ün kaybından sonra Nazmiye'den şüphelendiği için kayıptan sonra telefonunu karıştırdığını Asker diye kayıtlı biri ile konuştuğunu ve Nazmiye'nin bir arkadaşına "Biz yandık, polisler seni alır" dediğini öne sürdü.

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