Nazmiye Tutaner, Müge Anlı programına dönecek mi? Nevrigül Alan'ın ölümü cinayet mi intihar mı?

Müge Anlı İle Tatlı Sert programıyla hayatımıza giren Nazmiye Tutaner bir anda Türkiye'nin yakından takip ettiği bir isim haline geldi. Artık programda yer almayan genç kızın akıbeti merak konusu oldu.
Peki neler yaşandı? 2 Eylül tarihinde esrarengiz bir şekilde kayıplara karışan ve bir daha kendisinden haber alınmayan 22 yaşındaki Nevrigül Alan'dan acı haber geldi.
Ablasının kaybı sırasında yaptığı hareketlerle ve konuşmalarıyla şüpheleri üstüne çeken Nazmiye'nin bu yaşananlarla bir ilgisi var mıydı?
Nazmiye Tutaner, ablası Nevrigül Alan hakkında ablasının para karşılığı başka erkeklerle beraber olduğunu, eniştesi Remzi'nin bundan haberdar olduğunu iddia etti.
Canlı yayında sık sık sinir krizleri geçiren ve programı terk eden Nazmiye'nin ablasının eşi Remzi ile gönül ilişkisi yaşadığı öne sürüldü.
Nevrigül Alan'ın eski eşi Remzi, Nazmiye'nin kendisine de birlikte olmak için eskiden mesaj attığını söyledi.