Müge Anlı'nın bahsettiği ünlü kişi kim? "Brad Pitt ile yazıştığını düşünüyor"

Sosyal medya hayatımıza girdikten sonra ilişkilerin farklı olduğunu söyleyen Müge Anlı, "Bu gerçek bir hikaye... Tanıdığımız bir kadın hala Brad Pitt ile yazıştığını düşünüyor. Kimse önüne geçemiyor, Brad Pitt'in ona aşık olduğunu düşünüyor ve para gönderiyor" dedi.