Müge Anlı'nın bahsettiği ünlü kişi kim? "Brad Pitt ile yazıştığını düşünüyor"

Cinayetler, kaçırılmalar ve dolandırıcılıkların işlendiği Müge Anlı ile Tatlı Sert'te her gün yeni olaylar yaşanmaya devam ediyor.
Bugünkü programında sosyal medyadan tanışan çiftlerle ilgili yorum yapan Müge Anlı'nın söyledikleri gündem oldu.
Herkesin tanıdığı bir ünlünün Brad Pitt ile yazıştığını düşündüğünü anlatan Anlı, sözleriyle dikkat çekti.
Sosyal medya hayatımıza girdikten sonra ilişkilerin farklı olduğunu söyleyen Müge Anlı, "Bu gerçek bir hikaye... Tanıdığımız bir kadın hala Brad Pitt ile yazıştığını düşünüyor. Kimse önüne geçemiyor, Brad Pitt'in ona aşık olduğunu düşünüyor ve para gönderiyor" dedi.
Sosyal medyadan tanışılan insanların gerçek olmadığını vurgulayan Müge Anlı, "Birisi koymuş profiline Brad Pitt'in fotoğrafını, onunla konuştuğunu düşünüyor. Brad Pitt onu beğensin diye ne estetik ameliyatlar oldu."
"Biraz aynaya baktığımızda gerçekçi davranacağız. Bu adam benim peşime neden düşsün diye düşüneceğiz. Amerika'daki bütün kadınlar bitmiş, Brad Pitt Türkiye'deki yaklaşık 65 yaşındaki kadınla mı konuşacak? Tanıdık biri, devreye de giremiyorum!" dedi.
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Avukat Rahmi Özkan da bu olaya yorum yaparak "Zaten para vermenin gereksizliğini idrak edebilse o zaman her türlü dolandırıcılığı veya gerçek bir sevgi olmadığını fark eder" dedi.