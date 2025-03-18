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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı'nın bahsettiği ünlü kişi kim? "Brad Pitt ile yazıştığını düşünüyor"

GİRİŞ TARİHİ: 18.03.2025, 13:13 GÜNCELLEME TARİHİ: 18.03.2025, 13:26
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Müge Anlı'nın bahsettiği ünlü kişi kim? "Brad Pitt ile yazıştığını düşünüyor"

Cinayetler, kaçırılmalar ve dolandırıcılıkların işlendiği Müge Anlı ile Tatlı Sert'te her gün yeni olaylar yaşanmaya devam ediyor.

Müge Anlı'nın bahsettiği ünlü kişi kim? "Brad Pitt ile yazıştığını düşünüyor"

Bugünkü programında sosyal medyadan tanışan çiftlerle ilgili yorum yapan Müge Anlı'nın söyledikleri gündem oldu.

Müge Anlı'nın bahsettiği ünlü kişi kim? "Brad Pitt ile yazıştığını düşünüyor"

Herkesin tanıdığı bir ünlünün Brad Pitt ile yazıştığını düşündüğünü anlatan Anlı, sözleriyle dikkat çekti.

Müge Anlı'nın bahsettiği ünlü kişi kim? "Brad Pitt ile yazıştığını düşünüyor"

Sosyal medya hayatımıza girdikten sonra ilişkilerin farklı olduğunu söyleyen Müge Anlı, "Bu gerçek bir hikaye... Tanıdığımız bir kadın hala Brad Pitt ile yazıştığını düşünüyor. Kimse önüne geçemiyor, Brad Pitt'in ona aşık olduğunu düşünüyor ve para gönderiyor" dedi.

Müge Anlı'nın bahsettiği ünlü kişi kim? "Brad Pitt ile yazıştığını düşünüyor"

Sosyal medyadan tanışılan insanların gerçek olmadığını vurgulayan Müge Anlı, "Birisi koymuş profiline Brad Pitt'in fotoğrafını, onunla konuştuğunu düşünüyor. Brad Pitt onu beğensin diye ne estetik ameliyatlar oldu."

Müge Anlı'nın bahsettiği ünlü kişi kim? "Brad Pitt ile yazıştığını düşünüyor"

Müge Anlı'nın bahsettiği ünlü kişi kim? "Brad Pitt ile yazıştığını düşünüyor"

"Biraz aynaya baktığımızda gerçekçi davranacağız. Bu adam benim peşime neden düşsün diye düşüneceğiz. Amerika'daki bütün kadınlar bitmiş, Brad Pitt Türkiye'deki yaklaşık 65 yaşındaki kadınla mı konuşacak? Tanıdık biri, devreye de giremiyorum!" dedi.

Müge Anlı'nın bahsettiği ünlü kişi kim? "Brad Pitt ile yazıştığını düşünüyor"

Müge Anlı'nın açıklamasını izlemek için 👇 Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün canlı yayınla 10.00'da atv'de!

Müge Anlı'nın bahsettiği ünlü kişi kim? "Brad Pitt ile yazıştığını düşünüyor"

Avukat Rahmi Özkan da bu olaya yorum yaparak "Zaten para vermenin gereksizliğini idrak edebilse o zaman her türlü dolandırıcılığı veya gerçek bir sevgi olmadığını fark eder" dedi.

Müge Anlı'nın bahsettiği ünlü kişi kim? "Brad Pitt ile yazıştığını düşünüyor"

Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen ise araya girerek "Brad Pitt neden para istesin ondan? Yani biraz da mantıklı düşünse... Brad Pitt'in böyle bir ihtiyacı yok ki" dedi.

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