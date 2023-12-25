Mustafa Hakkulu cinayetini itiraf eden İsa Dumlu canlı yayında gözaltına alındı.

Cinayet itirafının ardından Bengül de canlı yayına bağlandı. Bengül, İsa'yı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında ilk kez gördüğünü belirtirken ilişki iddialarını yalanladı. Bengül, "Ben sosyal medyadan takip ettiğimi iyi bilirim. Araştırabiliyorsanız çıkarın" dedi. Eski eş, "Görüştüğüm iddia edilen 3 çocuklu kişi İsa değil" diye konuştu.