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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Mustafa Hakkulu cinayetini itiraf eden İsa Dumlu canlı yayında gözaltına alındı.

GİRİŞ TARİHİ: 25.12.2023, 11:50 GÜNCELLEME TARİHİ: 25.12.2023, 11:58
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Mustafa Hakkulu cinayetini itiraf eden İsa Dumlu canlı yayında gözaltına alındı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te akıllara durgunluk veren bir cinayet daha gün yüzüne çıktı.

Mustafa Hakkulu cinayetini itiraf eden İsa Dumlu canlı yayında gözaltına alındı.

Kardeşi, abisinin cinayetinin faili meçhul olarak kalmaması için araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan yardım istedi.

Mustafa Hakkulu cinayetini itiraf eden İsa Dumlu canlı yayında gözaltına alındı.

Gerçekler bir bir canlı yayında ortaya çıktı. 12 gündür her yerde aranan ve son olarak cesedine ulaşılan Mustafa Hakkulu'nun cinayete kurban gittiği öğrenildi.

Mustafa Hakkulu cinayetini itiraf eden İsa Dumlu canlı yayında gözaltına alındı.

Mustafa Hakkulu'nun arkadaşı İsa Dumlu, cinayeti canlı yayında itiraf etti.

Mustafa Hakkulu cinayetini itiraf eden İsa Dumlu canlı yayında gözaltına alındı.

Cinayet iddialarını uzun süre reddeden İsa Dumlu, arabasında kan lekelerinin olması nedeniyle şüphelerin odağında yer aldı.

Mustafa Hakkulu cinayetini itiraf eden İsa Dumlu canlı yayında gözaltına alındı.

Müge Anlı'nın ısrarlı soruları karşısında cinayeti itiraf eden Dumlu, "Beraber alkol aldık, eşimin fotoğraflarını görüp yorum yaptı. Dayanamadım öldürdüm" sözlerini kullandı.Tek kurşunla ensesinden vurulan genç adam, olay yerinde hayatını kaybetti.

Mustafa Hakkulu cinayetini itiraf eden İsa Dumlu canlı yayında gözaltına alındı.

İsa Dumlu'nun anlattıkları Mustafa Hakkulu'nun ailesini tatmin etmedi. İsa'nın, Bengül ile sevgili olduğunu ifade eden aile üyeleri, ikilinin sosyal medyadan takipleştiğini ifade etti. İsa ise, "Bengül'ü takip edip etmediğimi bilmiyorum" sözlerini kullandı.

Mustafa Hakkulu cinayetini itiraf eden İsa Dumlu canlı yayında gözaltına alındı.

Cinayet itirafının ardından Bengül de canlı yayına bağlandı. Bengül, İsa'yı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında ilk kez gördüğünü belirtirken ilişki iddialarını yalanladı. Bengül, "Ben sosyal medyadan takip ettiğimi iyi bilirim. Araştırabiliyorsanız çıkarın" dedi. Eski eş, "Görüştüğüm iddia edilen 3 çocuklu kişi İsa değil" diye konuştu.

Mustafa Hakkulu cinayetini itiraf eden İsa Dumlu canlı yayında gözaltına alındı.

Aile ise, Bengül'ün sözlerine inanmadı.

Mustafa Hakkulu cinayetini itiraf eden İsa Dumlu canlı yayında gözaltına alındı.

İsa Dumlu cinayet itirafı sonrasında gözaltına alındı.

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