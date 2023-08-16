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Öldürdü, varile koydu!

GİRİŞ TARİHİ: 16.08.2023, 16:23 GÜNCELLEME TARİHİ: 16.08.2023, 16:33
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Öldürdü, varile koydu!

İki çocuk babası 29 yaşındaki Uğur Kahraman Tuzla'dan kaybolmuştu...

Öldürdü, varile koydu!

Haber alamayan ailesi stüdyoda kardeşlerini aramak için gelmişti.

Öldürdü, varile koydu!

Eşinin de yakın zamanda vefaat ettiğini öğrenilirken bir süre önce boşandıkları da ortaya çıktı.

Öldürdü, varile koydu!

İşten gelip aile WhatsApp grubunda ailesiyle konuşup fotoğraf attıktan sonra ortadan kaybolan adama bir daha ulaşılamıyordu.

Öldürdü, varile koydu!

Yanına kimliği ve telefonunu alan genç adam arabasını ise yanına almadığı ortaya çıktı.

Öldürdü, varile koydu!

Ablası, Ankara'da yaşayan bir kız arkadaşı olduğunu kendilerinin tanıdığını ona ulaştıklarını fakat onunda merak içinde olduğunu ve haber olmadığını söyledi.

Öldürdü, varile koydu!

Ablası, bir gün önce iftarda Uğur'un kendisine geldiğini sonrasında ortadan kaybolduğunu hemen karakola kayıp başvurusu yaptıklarını anlatmıştı.

Öldürdü, varile koydu!

Canlı yayına çıkan üç abla kardeşleri Uğur'a 'dön gel' diye seslenirken iki çocuğunun da onu beklediğini gözyaşları içinde söylemişlerdi...

Öldürdü, varile koydu!

Uğur'un gündüz vakti beyaz bir arabaya bindiği öğrenilmişti.

Öldürdü, varile koydu!

4 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı eşinin boşandıktan sonra Adıyaman'a gittiği bu kısmın biraz karışık olduğu konuşulmuştu.

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