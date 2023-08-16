Öldürdü, varile koydu!

İşten gelip aile WhatsApp grubunda ailesiyle konuşup fotoğraf attıktan sonra ortadan kaybolan adama bir daha ulaşılamıyordu.
Ablası, Ankara'da yaşayan bir kız arkadaşı olduğunu kendilerinin tanıdığını ona ulaştıklarını fakat onunda merak içinde olduğunu ve haber olmadığını söyledi.
Ablası, bir gün önce iftarda Uğur'un kendisine geldiğini sonrasında ortadan kaybolduğunu hemen karakola kayıp başvurusu yaptıklarını anlatmıştı.
Canlı yayına çıkan üç abla kardeşleri Uğur'a 'dön gel' diye seslenirken iki çocuğunun da onu beklediğini gözyaşları içinde söylemişlerdi...