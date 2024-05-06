Önce kendisi sonra komşusu ortadan kayboldu!

Yayına bağlanan bir izleyici bu bölgede iki kişiyi gördüklerini söyledi. Köylüler de cenazelerin uçurumdan atıldığını iddia etmişti. Tüm bu iddia ve ihbarlar üzerine oldukça geniş olan bölgede arama çalışmaları yapılsa da henüz bir ize rastlanmadı.