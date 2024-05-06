Önce kendisi sonra komşusu ortadan kayboldu!

Muhabir Hüseyin, Çeçek ve Sazak Mevkiinde Kadavra köpekleriyle arama çalışmaları gerçekleştirildiğini, Nuran Şahin ve Gökmen Kaya'dan iz arandığını açıkladı.
Müge Anlı aranan arazinin çok dik ve engebeli olduğunu, mevkide çalışma gerçekleştirmenin güç olduğunu söyledi.
Çeçek ve Sazak mevkilerinde kadavra arama köpeğiyle arama çalışmaları gerçekleştirildi. Burası aynı zamanda Gökmen Kaya'nın da kaybolduğu bölgeydi.
Yayına bağlanan bir izleyici bu bölgede iki kişiyi gördüklerini söyledi. Köylüler de cenazelerin uçurumdan atıldığını iddia etmişti. Tüm bu iddia ve ihbarlar üzerine oldukça geniş olan bölgede arama çalışmaları yapılsa da henüz bir ize rastlanmadı.
Müge Anlı, Nuran Şahin'in eşi Mustafa Şahin'e "Eşinizin Durmuş Ali ile iki yıllık bir ilişkisi olduğunu öğrenseniz, nasıl tepki verirsiniz?" diye sordu. Mustafa Şahin, medeni bir şekilde ayrılacağını, hiç kimsenin özel hayatından dolayı ölmeyi hak etmediğini belirtti.
Muhabir, Çeçek ve Sazak Mevkilerinde yapılan arama çalışmalarından bahsederek, motorun denize düşme ihtimali de olduğunu bu yüzden denizde de arama çalışmalarının gerçekleştirileceğinin düşünüldüğünü belirtti.