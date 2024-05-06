canli-yayin
CANLI YAYIN
Esra Erol'da
9
BİLDİRİMLER
  • Aldatmak
    Aldatmak YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • The King’s Man: Başlangıç - TV’de İlk
    Filmler YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Kim Milyoner Olmak İster?
    Kim Milyoner Olmak İster? YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Önce kendisi sonra komşusu ortadan kayboldu!

GİRİŞ TARİHİ: 06.05.2024, 15:18 GÜNCELLEME TARİHİ: 06.05.2024, 15:35
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Önce kendisi sonra komşusu ortadan kayboldu!

52 yaşındaki Nuran Şahin, 17 Nisan Çarşamba günü Antalya Alanya'dan şüpheli şekilde kayboldu.

Önce kendisi sonra komşusu ortadan kayboldu!

Şüpheli kayıpta firari komşu Gökmen (Fetullah) Kaya hedef gösterildi.

Önce kendisi sonra komşusu ortadan kayboldu!

Gökmen Kaya'nın da Nuran'ın kaybından 2 gün sonra ortadan kaybolduğu ortaya çıktı.

Önce kendisi sonra komşusu ortadan kayboldu!

Muhabir Hüseyin, Çeçek ve Sazak Mevkiinde Kadavra köpekleriyle arama çalışmaları gerçekleştirildiğini, Nuran Şahin ve Gökmen Kaya'dan iz arandığını açıkladı.

Önce kendisi sonra komşusu ortadan kayboldu!

Müge Anlı aranan arazinin çok dik ve engebeli olduğunu, mevkide çalışma gerçekleştirmenin güç olduğunu söyledi.

Önce kendisi sonra komşusu ortadan kayboldu!

Çeçek ve Sazak mevkilerinde kadavra arama köpeğiyle arama çalışmaları gerçekleştirildi. Burası aynı zamanda Gökmen Kaya'nın da kaybolduğu bölgeydi.

Önce kendisi sonra komşusu ortadan kayboldu!

Yayına bağlanan bir izleyici bu bölgede iki kişiyi gördüklerini söyledi. Köylüler de cenazelerin uçurumdan atıldığını iddia etmişti. Tüm bu iddia ve ihbarlar üzerine oldukça geniş olan bölgede arama çalışmaları yapılsa da henüz bir ize rastlanmadı.

Önce kendisi sonra komşusu ortadan kayboldu!

Müge Anlı, Nuran Şahin'in eşi Mustafa Şahin'e "Eşinizin Durmuş Ali ile iki yıllık bir ilişkisi olduğunu öğrenseniz, nasıl tepki verirsiniz?" diye sordu. Mustafa Şahin, medeni bir şekilde ayrılacağını, hiç kimsenin özel hayatından dolayı ölmeyi hak etmediğini belirtti.

Önce kendisi sonra komşusu ortadan kayboldu!

Muhabir, Çeçek ve Sazak Mevkilerinde yapılan arama çalışmalarından bahsederek, motorun denize düşme ihtimali de olduğunu bu yüzden denizde de arama çalışmalarının gerçekleştirileceğinin düşünüldüğünü belirtti.

Önce kendisi sonra komşusu ortadan kayboldu!

Gökmen Kaya'nın 33 L 6096 plakalı motosikleti ile nereye kaçtığı tartışıldı.

DİĞER GALERİLER
ARAMA
CANLI YAYIN