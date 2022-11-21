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Sakarya'da cinayet! Erdal Sakız'ın katili...

GİRİŞ TARİHİ: 21.11.2022, 17:39 GÜNCELLEME TARİHİ: 21.11.2022, 17:48
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Sakarya'da cinayet! Erdal Sakız'ın katili...

atv'nin büyük bir merakla takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bir gerçek daha ortaya çıktı.

Sakarya'da cinayet! Erdal Sakız'ın katili...

43 yaşındaki Erdal Sakız'ın kayıp olduğu gerekçesiyle Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvuran ailesi, talihsiz adamın ölüm haberini aldı.

Sakarya'da cinayet! Erdal Sakız'ın katili...

Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen olayda vurularak öldürülen Erdal Sakız'ın aracı ormanlık alanda bulundu.

Sakarya'da cinayet! Erdal Sakız'ın katili...

Erdal Sakız'ın Özbekistanlı sevgilisi Nergis, olayla ilgili şüphe oklarını sevgilisinin oğluna yöneltti.

Sakarya'da cinayet! Erdal Sakız'ın katili...

Tuncay Sakız ise cinayetle bir ilgisi olmadığını iddia ederek "Gerekirse babam için hapis de yatarım" sözlerini kullandı.

Sakarya'da cinayet! Erdal Sakız'ın katili...

Kendisinden şüphelenenlere anlam veremediğini ifade eden Nergis ise "Biz evlenecektik" dedi.

Sakarya'da cinayet! Erdal Sakız'ın katili...

Erdal Sakız'ın kendisine evlilik teklifi yapmak için hazırlandığını öne süren Nergis, "Eşi boşanmayı reddediyordu" diye konuştu.

Sakarya'da cinayet! Erdal Sakız'ın katili...

Erdal Sakız ile 6 yıllık bir geçmişi olduğunu hatırlatan Nergis, "Onca geçen zamanın hatrına buraya başvurdum. Müge Anlı'ya başvurunca Tuncay bana tepki gösterdi" ifadelerini kullandı.

Sakarya'da cinayet! Erdal Sakız'ın katili...

Suçlamaların odağında Tuncay Sakız'la ilgili iddiaların ardı arkası kesilmedi. 18 yaşındaki gencin babasıyla sorunlar yaşadığı öğrenildi.

Sakarya'da cinayet! Erdal Sakız'ın katili...

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da atv'de.

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