Selim Yalçınkaya cinayetinde şok gelişme!

23 yaşında bir çocuk babası olan Selim Yalçınkaya, 11 Ağustos 2023'te evinin garajında ölü olarak bulundu.
Müge Anlı'nın kapısını çalan Yalçınkaya Ailesi, Selim'in eski eşi Derya'nın oğullarının ölümüyle bir bağlantısı olduğunu söyledi.
23 yaşında bir çocuk babası olan Selim Yalçınkaya'nın öldürülmesinin ardından çeşitli iddialar ortaya atıldı.
Oğlunun katilini bulmak için Müge Anlı'dan yardım isteyen Nasibe Yalçınkaya, cinayetle ilgili eski gelinini suçladı.
Aşk cinayeti mi yoksa intikam cinayeti mi sorularının üzerinde durulurken Müge Anlı, Derya Yalçınkaya'nın boşanmadan önce eşi Selim Yalçınkaya'ya attığı ihanet mesajlarına ulaştı.
Programda Derya'nın, eski eşine attığı "ihanet yazışmalarını" gösteren Müge Anlı, "Sen eşin ilk öldüğünde verdiğin ifadede kabul etmemişsin Erdoğan'la birlikteliğini. Ben senin 2 katın yaşındayım. Ben hiç kimseyle böyle konuşamam, ne eşimle konuşabilirim, ne bir kız arkadaşımla konuşabilirim. Hele ki eşime bu kadar böyle yaşadığım ilişkinin ayrıntılarını anlatmak. Kızım siz ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz?" dedi.
Mesajlara açıklık getirmek istediğini söyleyen Derya, "Söyleyemedim ama artık benim üstüme yönelen bir şey var. Selim'in bana bu mesajları ayrıntısıyla yazdırmasının amacı kendisini tatmin etmesi aslında" dedi.
Başkalarıyla birlikteliği olan Derya'nın müstehcen görüntüleri ve mesajlarının ardından, ilişki yaşadığı ve kayınpederi tarafından öldürülen Erdoğan Sağlık'la arasında yaşananlar da ortaya çıktı.