Selim Yalçınkaya cinayetinde şok gelişme!

Programda Derya'nın, eski eşine attığı "ihanet yazışmalarını" gösteren Müge Anlı, "Sen eşin ilk öldüğünde verdiğin ifadede kabul etmemişsin Erdoğan'la birlikteliğini. Ben senin 2 katın yaşındayım. Ben hiç kimseyle böyle konuşamam, ne eşimle konuşabilirim, ne bir kız arkadaşımla konuşabilirim. Hele ki eşime bu kadar böyle yaşadığım ilişkinin ayrıntılarını anlatmak. Kızım siz ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz?" dedi.