Kendinden küçük sevgilisine kandı, parasından oldu

Hediye Mısırcı sevgilisi tarafından dolandırılma hikayesini Müge Anlı canlı yayınında anlattı.
Kendisinden 12 yaş küçük Hayri Emre ile tanışan Hediye Mısırcı, 12.250 euro dolandırıldığını iddia etti.
Eşinden kaçıp Hayri Emre ile sevgili olup görüşen Hediye Mısırcı, "Duygu seline kapıldığım için suçlu benim" dedi. Müge Anlı ise Hediye Mısırcı'nın bu söylemini tebrik etti.
Müge Anlı ekibi, Hayri Emre'ye kağıt üzerinden ödeme yapacağına dair imza attırdı.
Hediye Mısırcı, Hayri Emre'nin kendisini elinde bulundurduğu fotoğraflarla tehdit ettiğini iddia etti.
Hediye Mısırcı bu durum karşısında Hayri Emre'ye "Benim kimseden korkum, çekincem yok. Fotoğrafları gösterebilirsin" dediğini ifade etti.
Arkadaşı tarafından tanıştırılan Hediye Mısırcı, ne olduğunu anlamadan Hayri Emre'nin tatlı diline inandığını söyledi.
Hayri Emre'nin sözünde durmadığını, onu dolandırarak parasını geri vermediğini iddia etti.
Müge Anlı Hayri Emre'ye seslendi: "Hiç utanmıyor musunuz bu kadının parasını almaya?"