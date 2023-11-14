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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Kendinden küçük sevgilisine kandı, parasından oldu

GİRİŞ TARİHİ: 14.11.2023, 13:58 GÜNCELLEME TARİHİ: 14.11.2023, 15:42
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Sevgilisi Tarafından
Sevgilisi Tarafından

Hediye Mısırcı sevgilisi tarafından dolandırılma hikayesini Müge Anlı canlı yayınında anlattı.

Sevgilisi Tarafından
Sevgilisi Tarafından

Kendisinden 12 yaş küçük Hayri Emre ile tanışan Hediye Mısırcı, 12.250 euro dolandırıldığını iddia etti.

Sevgilisi Tarafından
Sevgilisi Tarafından

Eşinden kaçıp Hayri Emre ile sevgili olup görüşen Hediye Mısırcı, "Duygu seline kapıldığım için suçlu benim" dedi. Müge Anlı ise Hediye Mısırcı'nın bu söylemini tebrik etti.

Sevgilisi Tarafından
Sevgilisi Tarafından

Müge Anlı ekibi, Hayri Emre'ye kağıt üzerinden ödeme yapacağına dair imza attırdı.

Sevgilisi Tarafından
Sevgilisi Tarafından

Hediye Mısırcı, Hayri Emre'nin kendisini elinde bulundurduğu fotoğraflarla tehdit ettiğini iddia etti.

Sevgilisi Tarafından
Sevgilisi Tarafından

Hediye Mısırcı bu durum karşısında Hayri Emre'ye "Benim kimseden korkum, çekincem yok. Fotoğrafları gösterebilirsin" dediğini ifade etti.

Sevgilisi Tarafından
Sevgilisi Tarafından

Arkadaşı tarafından tanıştırılan Hediye Mısırcı, ne olduğunu anlamadan Hayri Emre'nin tatlı diline inandığını söyledi.

Sevgilisi Tarafından
Sevgilisi Tarafından

Hayri Emre'nin sözünde durmadığını, onu dolandırarak parasını geri vermediğini iddia etti.

Sevgilisi Tarafından
Sevgilisi Tarafından

Müge Anlı Hayri Emre'ye seslendi: "Hiç utanmıyor musunuz bu kadının parasını almaya?"

Sevgilisi Tarafından
Sevgilisi Tarafından

Hayri Emre, ekiple yaptığı görüşmede "Borcum var. Yılbaşında ödeyeceğim" dedi.

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