Sıdıka Çelik'in ölümüyle ilgili şoke eden gelişme!

8 Ocak'ta Konya Ilgın'daki evinde başından silahla vurulmuş halde bulunan 3 çocuk annesi Sıdıka Çelik'in ölümü Müge Anlı'da araştırılmaya devam ediyor.
Söylenilenlere göre 24 yaşındaki Sıdıka Çelik ölmeden önce iddialara göre eşi Ümit Çelik'le arasına Gamze adında bir kadın giriyor.
Bu ihaneti ölmeden kısa süre bir önce öğrenen Sıdıka Çelik, olay günü kocası ve sevgilisini yan yana yakalıyor.
İddialara göre gördüğü ihanet karşısında önce darp edilen Sıdıka Çelik, ailesine göre darp olayının ardından da canına kast ediliyor.
Yine ailenin iddiasına göre Sıdıka Çelik, tedavi gördüğü hastanede "Sana bunu kim yaptı?" soruları karşısında gözleriyle kocası Ümit Çelik'i işaret ediyor.
Müge Anlı'dan yardım isteyen aile, kızlarının 6 ay boyunca hastanede verdiği hayat mücadelesinde Ümit Çelik'in kızlarını bir kez bile ziyaret etmediğini söyledi.
Tüm izleyicileri şaşırtan bir diğer olay ise Ümit Çelik'in karısı Sıdıka'nın ölümünün hemen ardından sevgilisi Gamze ile pasta kesip göbek atması oldu.
Hakkında çok sayıda ihbar bulunan Zahide Akkaş pek çok kişi tarafından 'yuva yıkan kadın' olarak nitelendirildi.
Canlı yayında söylenenlere göre Ümit Çelik'in anne ve babasının arasına giren Zahide Akkaş, akrabası Gamze Akkaş ile Ümit Çelik'i tanıştırmış ve Sıdıka Çelik'in evliliğini bozmuştu.