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Sıdıka Çelik'in ölümüyle ilgili şoke eden gelişme!

GİRİŞ TARİHİ: 13.12.2023, 15:45 GÜNCELLEME TARİHİ: 13.12.2023, 16:03
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Sıdıka Çelik'in ölümüyle ilgili şoke eden gelişme!

8 Ocak'ta Konya Ilgın'daki evinde başından silahla vurulmuş halde bulunan 3 çocuk annesi Sıdıka Çelik'in ölümü Müge Anlı'da araştırılmaya devam ediyor.

Sıdıka Çelik'in ölümüyle ilgili şoke eden gelişme!

Söylenilenlere göre 24 yaşındaki Sıdıka Çelik ölmeden önce iddialara göre eşi Ümit Çelik'le arasına Gamze adında bir kadın giriyor.

Sıdıka Çelik'in ölümüyle ilgili şoke eden gelişme!

Bu ihaneti ölmeden kısa süre bir önce öğrenen Sıdıka Çelik, olay günü kocası ve sevgilisini yan yana yakalıyor.

Sıdıka Çelik'in ölümüyle ilgili şoke eden gelişme!

İddialara göre gördüğü ihanet karşısında önce darp edilen Sıdıka Çelik, ailesine göre darp olayının ardından da canına kast ediliyor.

Sıdıka Çelik'in ölümüyle ilgili şoke eden gelişme!

Yine ailenin iddiasına göre Sıdıka Çelik, tedavi gördüğü hastanede "Sana bunu kim yaptı?" soruları karşısında gözleriyle kocası Ümit Çelik'i işaret ediyor.

Sıdıka Çelik'in ölümüyle ilgili şoke eden gelişme!

Müge Anlı'dan yardım isteyen aile, kızlarının 6 ay boyunca hastanede verdiği hayat mücadelesinde Ümit Çelik'in kızlarını bir kez bile ziyaret etmediğini söyledi.

Sıdıka Çelik'in ölümüyle ilgili şoke eden gelişme!

Tüm izleyicileri şaşırtan bir diğer olay ise Ümit Çelik'in karısı Sıdıka'nın ölümünün hemen ardından sevgilisi Gamze ile pasta kesip göbek atması oldu.

Sıdıka Çelik'in ölümüyle ilgili şoke eden gelişme!

Hakkında çok sayıda ihbar bulunan Zahide Akkaş pek çok kişi tarafından 'yuva yıkan kadın' olarak nitelendirildi.

Sıdıka Çelik'in ölümüyle ilgili şoke eden gelişme!

Canlı yayında söylenenlere göre Ümit Çelik'in anne ve babasının arasına giren Zahide Akkaş, akrabası Gamze Akkaş ile Ümit Çelik'i tanıştırmış ve Sıdıka Çelik'in evliliğini bozmuştu.

Sıdıka Çelik'in ölümüyle ilgili şoke eden gelişme!

İddiaya göre Sıdıka Çelik'in kocası ile sevgilisi Gamze'yi tanıştıran Ümit Çelik'in babası Hakkı Çelik'in sevgilisi Zahide Akkaş idi.

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