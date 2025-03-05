Soğuk, açlık, susuzluk… Ece Gürel günler sonra bulundu!

Mimar Ece Gürel nerede? Müge Anlı canlı yayında son gelişmeyi aktardı!

"İntihar edecek bir yapıda değil. Gölet kenarlarına geçmez. Oradan gezmişliğimiz var. 'Belgrad Ormanı'na gideceğim' dese, ne kadar dargın olsak bile 'Saçmalama ne işin var orada' derim. Hacıosman Kent Ormanı diye biliyorduk. Evden çıktıktan sonra 1 saat toplu taşıma ile gidilen bir yol."