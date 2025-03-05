Soğuk, açlık, susuzluk… Ece Gürel günler sonra bulundu!

Kağıthane'deki evinden Pazar günü öğle saatlerinde ayrıldıktan sonra arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğine dair mesaj atan Ece Gürel'den bir daha haber alınamamıştı.
İşten ayrıldığı için bunalımda olduğu söylenen Ece Gürel'in son zamanlarda psikolojisinin iyi olmadığı anlatıldı.
Müge Anlı'dan yardım isteyen acılı aile, kızlarının hayatından endişe ediyordu.
Peyzaj mimarı Ece Gürel için, arkadaşının ihbarı üzerine AFAD, AKUT başta olmak üzere çok sayıda arama ve kurtarma ekibi yaklaşık dört gün önce Belgrad Ormanı'nda arama kurtarma çalışması başlatmıştı.
Ece Gürel hakkında kayıp başvurusunda bulunan ailesi aynı zamanda da arama çalışmalarını takip etmek için bölgeye gitmişti.
Sabah saatlerinde gölete gelen dalgıçlar suda arama yaparken, Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel de Müge Anlı'ya önemli açıkmalarda bulunmuştu.
Eşinin çok sosyal biri olduğunu söyleyen Sezer Gürel, "Aramızın biraz tatsız olduğu doğrudur. İş olayından dolayı. Ben de iş değiştirdim, tazminat sürecinden geçtim. Yaptığımız doğru mudur, tartışılır ama münakaşa yaratacak şey değil. Biraz dargındık" demişti.
Müge Anlı'nın "Meditasyonla ilgili kağıtlar çıkmış intihar notu yok" sözüne eşi şöyle yanıt vermişti:
"İntihar edecek bir yapıda değil. Gölet kenarlarına geçmez. Oradan gezmişliğimiz var. 'Belgrad Ormanı'na gideceğim' dese, ne kadar dargın olsak bile 'Saçmalama ne işin var orada' derim. Hacıosman Kent Ormanı diye biliyorduk. Evden çıktıktan sonra 1 saat toplu taşıma ile gidilen bir yol."