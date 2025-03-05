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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Soğuk, açlık, susuzluk… Ece Gürel günler sonra bulundu!

36 yaşındaki kayıp peyzaj mimarı Ece Gürel'den günler sonra sevindirici haber geldi! İstanbul Belgrad Ormanı'na gitmek için evden çıkan genç kadından haber alınamıyordu. Kayıp kızlarını bulmak için Müge Anlı'dan yardım isteyen aile günler sonra kızlarına kavuştu. Arama kurtarma ekipleri Ece Gürel'i, Belgrad Ormanı'nda çalışmaların 4. Gününde bir dere kenarında uyur vaziyette buldu. İşte son gelişmeler...

GİRİŞ TARİHİ: 05.03.2025, 15:18 GÜNCELLEME TARİHİ: 06.03.2025, 08:47
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Soğuk, açlık, susuzluk… Ece Gürel günler sonra bulundu!

Kağıthane'deki evinden Pazar günü öğle saatlerinde ayrıldıktan sonra arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğine dair mesaj atan Ece Gürel'den bir daha haber alınamamıştı.

Soğuk, açlık, susuzluk… Ece Gürel günler sonra bulundu!
Mimar Ece Gürel nerede? Müge Anlı canlı yayında son gelişmeyi aktardı!

İşten ayrıldığı için bunalımda olduğu söylenen Ece Gürel'in son zamanlarda psikolojisinin iyi olmadığı anlatıldı.

Soğuk, açlık, susuzluk… Ece Gürel günler sonra bulundu!
Mimar Ece Gürel nerede? Müge Anlı canlı yayında son gelişmeyi aktardı!

Müge Anlı'dan yardım isteyen acılı aile, kızlarının hayatından endişe ediyordu.

Soğuk, açlık, susuzluk… Ece Gürel günler sonra bulundu!
Mimar Ece Gürel nerede? Müge Anlı canlı yayında son gelişmeyi aktardı!

Peyzaj mimarı Ece Gürel için, arkadaşının ihbarı üzerine AFAD, AKUT başta olmak üzere çok sayıda arama ve kurtarma ekibi yaklaşık dört gün önce Belgrad Ormanı'nda arama kurtarma çalışması başlatmıştı.

Soğuk, açlık, susuzluk… Ece Gürel günler sonra bulundu!
Mimar Ece Gürel nerede? Müge Anlı canlı yayında son gelişmeyi aktardı!

Ece Gürel hakkında kayıp başvurusunda bulunan ailesi aynı zamanda da arama çalışmalarını takip etmek için bölgeye gitmişti.

Soğuk, açlık, susuzluk… Ece Gürel günler sonra bulundu!
Mimar Ece Gürel nerede? Müge Anlı canlı yayında son gelişmeyi aktardı!

Sabah saatlerinde gölete gelen dalgıçlar suda arama yaparken, Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel de Müge Anlı'ya önemli açıkmalarda bulunmuştu.

Soğuk, açlık, susuzluk… Ece Gürel günler sonra bulundu!
Mimar Ece Gürel nerede? Müge Anlı canlı yayında son gelişmeyi aktardı!

Eşinin çok sosyal biri olduğunu söyleyen Sezer Gürel, "Aramızın biraz tatsız olduğu doğrudur. İş olayından dolayı. Ben de iş değiştirdim, tazminat sürecinden geçtim. Yaptığımız doğru mudur, tartışılır ama münakaşa yaratacak şey değil. Biraz dargındık" demişti.

Soğuk, açlık, susuzluk… Ece Gürel günler sonra bulundu!
Mimar Ece Gürel nerede? Müge Anlı canlı yayında son gelişmeyi aktardı!

Müge Anlı'nın "Meditasyonla ilgili kağıtlar çıkmış intihar notu yok" sözüne eşi şöyle yanıt vermişti:

Soğuk, açlık, susuzluk… Ece Gürel günler sonra bulundu!
Mimar Ece Gürel nerede? Müge Anlı canlı yayında son gelişmeyi aktardı!

"İntihar edecek bir yapıda değil. Gölet kenarlarına geçmez. Oradan gezmişliğimiz var. 'Belgrad Ormanı'na gideceğim' dese, ne kadar dargın olsak bile 'Saçmalama ne işin var orada' derim. Hacıosman Kent Ormanı diye biliyorduk. Evden çıktıktan sonra 1 saat toplu taşıma ile gidilen bir yol."

Soğuk, açlık, susuzluk… Ece Gürel günler sonra bulundu!
Mimar Ece Gürel nerede? Müge Anlı canlı yayında son gelişmeyi aktardı!

Ece Gürel'e ait olduğu belirlenen cep telefonu ve bazı kişisel eşyaları Belgrad Ormanı'nda yapılan çalışmalarda bulunurken çember git gide daralmıştı.

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