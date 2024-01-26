Suçlu mu? Mağdur mu? Müge Anlı'da aranan Hasan Çelik öldürüldü mü?

Hasan Hüseyin Çelik kimdir? Ankara'da evli ve iki çocuk babası olan Hasan Hüseyin Çelik, 15 Kasım 2023 tarihinde aracıyla birlikte kayboldu. Hasan Çelik'in kayboluşu, evden aracıyla çıkıp bir daha geri dönmemesi şüpheleri beraberinde getirdi.