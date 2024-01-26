Suçlu mu? Mağdur mu? Müge Anlı'da aranan Hasan Çelik öldürüldü mü?

34 yıllık kocası Hasan Hüseyin Çelik'ten 73 gündür haber alamayan Seher Çelik, araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan yardım istedi. Seher Çelik, uzun zamandır kocasından haber alamamasına rağmen Hasan Hüseyin Çelik'in yaşadığından emindi. Kayıpları bulan, hasret kalanları kavuşturan, faili meçhul cinayetleri aydınlatan Müge Anlı İle Tatlı Sert yayınında araştırılan çetrefilli konuda neler yaşandı? İşte detaylar...
Hasan Hüseyin Çelik kimdir? Ankara'da evli ve iki çocuk babası olan Hasan Hüseyin Çelik, 15 Kasım 2023 tarihinde aracıyla birlikte kayboldu. Hasan Çelik'in kayboluşu, evden aracıyla çıkıp bir daha geri dönmemesi şüpheleri beraberinde getirdi.
Çelik Ailesi ise, bu kaybın para yüzünden eşi tarafından düzenlendiğini ve Hasan Hüseyin Çelik'in öldürüldüğünü düşündüklerini anlattı.
Taraflar canlı yayında tartıştı. Yayına ihbar telefonları geldi. Komşular da Seher Hanım'ın eşini uzun süre aramadığını iddia etti.