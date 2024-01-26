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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Suçlu mu? Mağdur mu? Müge Anlı'da aranan Hasan Çelik öldürüldü mü?

GİRİŞ TARİHİ: 26.01.2024, 11:57 GÜNCELLEME TARİHİ: 26.01.2024, 12:11
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Suçlu mu? Mağdur mu? Müge Anlı'da aranan Hasan Çelik öldürüldü mü?

34 yıllık kocası Hasan Hüseyin Çelik'ten 73 gündür haber alamayan Seher Çelik, araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan yardım istedi. Seher Çelik, uzun zamandır kocasından haber alamamasına rağmen Hasan Hüseyin Çelik'in yaşadığından emindi. Kayıpları bulan, hasret kalanları kavuşturan, faili meçhul cinayetleri aydınlatan Müge Anlı İle Tatlı Sert yayınında araştırılan çetrefilli konuda neler yaşandı? İşte detaylar...

Suçlu mu? Mağdur mu? Müge Anlı'da aranan Hasan Çelik öldürüldü mü?

Hasan Hüseyin Çelik kimdir? Ankara'da evli ve iki çocuk babası olan Hasan Hüseyin Çelik, 15 Kasım 2023 tarihinde aracıyla birlikte kayboldu. Hasan Çelik'in kayboluşu, evden aracıyla çıkıp bir daha geri dönmemesi şüpheleri beraberinde getirdi.

Suçlu mu? Mağdur mu? Müge Anlı'da aranan Hasan Çelik öldürüldü mü?

"Kocam ölse hissederdim" diyen Seher Çelik ilginç tavırlarıyla dikkat çekti.

Suçlu mu? Mağdur mu? Müge Anlı'da aranan Hasan Çelik öldürüldü mü?

Kocasının şüpheli kaybından Çelik Ailesi'ni sorumlu tuttu.

Suçlu mu? Mağdur mu? Müge Anlı'da aranan Hasan Çelik öldürüldü mü?

Seher Çelik'in eşinin ailesine ağza alınmayacak hakaret ve küfürler ettiği ortaya çıktı.

Suçlu mu? Mağdur mu? Müge Anlı'da aranan Hasan Çelik öldürüldü mü?

Çelik çiftinin kızı da bu kaybın arkasında babasının ailesinin olduğunu düşünüyordu.

Suçlu mu? Mağdur mu? Müge Anlı'da aranan Hasan Çelik öldürüldü mü?

Çelik Ailesi ise, bu kaybın para yüzünden eşi tarafından düzenlendiğini ve Hasan Hüseyin Çelik'in öldürüldüğünü düşündüklerini anlattı.

Suçlu mu? Mağdur mu? Müge Anlı'da aranan Hasan Çelik öldürüldü mü?

Taraflar canlı yayında tartıştı. Yayına ihbar telefonları geldi. Komşular da Seher Hanım'ın eşini uzun süre aramadığını iddia etti.

Suçlu mu? Mağdur mu? Müge Anlı'da aranan Hasan Çelik öldürüldü mü?

Hasan Hüseyin Çelik nerede? Başına ne geldi?

Suçlu mu? Mağdur mu? Müge Anlı'da aranan Hasan Çelik öldürüldü mü?

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi her gün canlı yayınla 10.00'da atv'de

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